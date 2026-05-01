У российского миллиардера Мошковича конфискуют активы 7 1.05.2026, 18:05

Кремль усиливает давление на крупный бизнес.

У миллиардера Вадима Мошковича, основателя агрохолдинга «Русагро», с марта прошлого года находящегося в СИЗО по обвинению в даче взятки и мошенничестве, будет конфисковано имущество на несколько миллиардов рублей.

Как сообщает «Интерфакс», иск к Мошковичу об изъятии собственности 4 мая рассмотрит Хамовнический суд Москвы. Помимо Мошковича, состояние которого Forbes оценивает в $2,9 млрд, ответчиком по делу является Максим Басов, экс-гендиректор «Русагро».

В доход государства планируется передать принадлежащие ответчикам движимое и недвижимое имущество, земельные участки, денежные средства, а также активы компаний, общая стоимость которых превышает несколько миллиардов рублей, уточнил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.

Входит ли в перечень сам холдинг «Русагро», который является одним из крупнейших в России производителей сахара, занимает 2-е место по производству мяса, а также владеет 700 тысяч га сельхозземель, источник «Интерфакса» не уточнил.

58-летний Мошкович, входящий в топ-60 богатейших людей России, был задержан весной прошлого года. По версии следствия, Мошкович и Басов приобрели 85% акций ГК «Солнечные продукты» по заниженной цене в обмен на выкуп долга и инвестиции, однако не выполнили свои обязательства. Впоследствии, как считает следствие, Мошкович дал взятку в виде охотничьего карабина стоимостью 2,6 млн рублей бывшему замглавы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. В апреле суд арестовал по делу активы на сумму более 6,7 млрд рублей.

Задержание Мошковича, главы «Русагро», связано с планами конфисковать его компанию, рассказывали ранее «Новой газете. Европа» источники на агрорынке. По их словам, за атакой на миллиардера может стоять клан Патрушевых, который стремится прибрать к рукам крупные активы в продовольственном секторе и сельском хозяйстве.

Под давлением властей, которые включили «Русагро» в перечень стратегических предприятий и угрожали объявить самого Мошковича «иностранным агентом», бизнесмен добровольно перевел свои активы из Кипра в Россию — через процесс редомицилляции. Но вскоре после этого столкнулся с претензиями силовиков, запустивших крупнейший с приватизации 1990-х передел собственности.

В 2025 году по искам Генпрокуратуры были национализированы 32 стратегических предприятия на 2,5 трлн рублей, отчитывался в апреле генпрокурор Александр Гуцан. В марте Гуцан сообщал президенту Владимиру Путину об изъятии частных компаний на 4 трлн рублей. По данным Росимущества, к середине марта в России были национализированы 805 компаний. Среди них — автодилер «Рольф», «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧМЭК), «Южуралзолото», крупнейший в стране зерновой трейдер «Родные поля», крупнейший оператор складов Raven Russia, аэропорт «Домодедово», а также порты Петропавловска-Камчатского, Мурманска и Калининграда.

«Их иностранные владельцы действовали в ущерб интересам России, выводили дивиденды за рубеж, уклонялись от уплаты налогов, увеличивали кредиторскую задолженность», а также «спонсировали ВСУ и иную антироссийскую деятельность», — говорил Гуцан.

