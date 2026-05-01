В Могилёве погиб 18-летний работник парка аттракционов 2 1.05.2026, 18:47

1,282

Он получил тяжелую травму головы.

Трагедия произошла в Могилеве днем 1 мая во время работы развлекательной площадки. 18‑летний парень, который проходил обучение на должность оператора аттракционов, получил тяжелую травму головы и погиб, сообщает СК.

По предварительным данным следствия, стажер пытался помочь посетителю безопасно покинуть карусель.

Но парень не зафиксировал рабочий механизм, из-за чего на него упала движущаяся часть аттракциона.

От удара по голове молодой человек умер на месте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com