1 мая 2026, пятница, 19:18
В Могилёве погиб 18-летний работник парка аттракционов

2
  1.05.2026, 18:47
  • 1,282
В Могилёве погиб 18-летний работник парка аттракционов

Он получил тяжелую травму головы.

Трагедия произошла в Могилеве днем 1 мая во время работы развлекательной площадки. 18‑летний парень, который проходил обучение на должность оператора аттракционов, получил тяжелую травму головы и погиб, сообщает СК.

По предварительным данным следствия, стажер пытался помочь посетителю безопасно покинуть карусель.

Но парень не зафиксировал рабочий механизм, из-за чего на него упала движущаяся часть аттракциона.

От удара по голове молодой человек умер на месте.

