В Могилёве погиб 18-летний работник парка аттракционов
- 1.05.2026, 18:47
Трагедия произошла в Могилеве днем 1 мая во время работы развлекательной площадки. 18‑летний парень, который проходил обучение на должность оператора аттракционов, получил тяжелую травму головы и погиб, сообщает СК.
По предварительным данным следствия, стажер пытался помочь посетителю безопасно покинуть карусель.
Но парень не зафиксировал рабочий механизм, из-за чего на него упала движущаяся часть аттракциона.
От удара по голове молодой человек умер на месте.