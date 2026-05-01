Как снизить расход бензина и дизеля 3 1.05.2026, 19:29

Эксперты раскрыли главный способ.

Автоэксперты объясняют, что расход топлива во многом зависит не только от маршрута, но и от манеры вождения, особенно в условиях плотного трафика.

Пробки не только затягивают поездку, но и делают её более затратной из-за частых разгонов и торможений, пишет Express.

Наиболее экономичный режим достигается при равномерной скорости около 95–100 км/ч, когда двигатель работает стабильно и расходует топливо максимально эффективно. В городских условиях этого добиться сложно, однако стиль езды всё равно играет ключевую роль.

Многие водители в потоке постоянно ускоряются, чтобы сократить дистанцию, а затем резко тормозят. Такой подход значительно увеличивает расход. Между тем современные автомобили при движении на передаче автоматически прекращают подачу топлива, если водитель отпускает педаль газа.

Поэтому более выгодная стратегия — держать чуть большую дистанцию и заранее оценивать ситуацию на дороге. Это позволяет чаще двигаться накатом без расхода топлива и реже пользоваться тормозами, что в итоге помогает заметно снизить затраты на поездку.

