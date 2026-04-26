Лукашенко: У меня бешенство

Лукашенко: У меня бешенство4
- 26.04.2026, 14:37
Диктатор заговорил о вздорном характере и показал шокирующее фото.
В воскресенье, 26 апреля Александр Лукашенко отправился с рабочей поездкой в Петриковский район. Там он поднял тему падежа крупного рогатого скота и приказал показать фото павших телят в Рогачевском районе.
Падеж телят выявил Комитет госконтроля и передал материалы уголовного дела Лукашенко, передает БелТА. Диктатор указал на это главе Гомельского облисполкома Ивану Крупко и показал фотографии, которые сделали проверяющие.
— Видел фотографию Герасимова (глава Комитета госконтроля Василий Герасимов. — Прим. ред.): гектар земли и на поверхности валяются погибшие телята, — заявил Лукашенко.
Глава КГК тут же поспешил заявить, что руководители хозяйств, которые допустили падеж, уже в СИЗО.
— В СИЗО — правильно сделал. Это же безобразие. Я хотел журналистам показать только одну фотографию, что бы они поняли: бешенство у меня не от того, что характер вздорный, а чтобы они посмотрели, — заявил Лукашенко. — Они с ума сойдут, особенно городские.