Лукашенко: У меня бешенство 4 26.04.2026, 14:37

Диктатор заговорил о вздорном характере и показал шокирующее фото.

В воскресенье, 26 апреля Александр Лукашенко отправился с рабочей поездкой в Петриковский район. Там он поднял тему падежа крупного рогатого скота и приказал показать фото павших телят в Рогачевском районе.

Падеж телят выявил Комитет госконтроля и передал материалы уголовного дела Лукашенко, передает БелТА. Диктатор указал на это главе Гомельского облисполкома Ивану Крупко и показал фотографии, которые сделали проверяющие.

— Видел фотографию Герасимова (глава Комитета госконтроля Василий Герасимов. — Прим. ред.): гектар земли и на поверхности валяются погибшие телята, — заявил Лукашенко.

Глава КГК тут же поспешил заявить, что руководители хозяйств, которые допустили падеж, уже в СИЗО.

— В СИЗО — правильно сделал. Это же безобразие. Я хотел журналистам показать только одну фотографию, что бы они поняли: бешенство у меня не от того, что характер вздорный, а чтобы они посмотрели, — заявил Лукашенко. — Они с ума сойдут, особенно городские.

