закрыть
26 апреля 2026, воскресенье, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко: У меня бешенство

4
  26.04.2026, 14:37
  • 2,482
Диктатор заговорил о вздорном характере и показал шокирующее фото.

В воскресенье, 26 апреля Александр Лукашенко отправился с рабочей поездкой в Петриковский район. Там он поднял тему падежа крупного рогатого скота и приказал показать фото павших телят в Рогачевском районе.

Падеж телят выявил Комитет госконтроля и передал материалы уголовного дела Лукашенко, передает БелТА. Диктатор указал на это главе Гомельского облисполкома Ивану Крупко и показал фотографии, которые сделали проверяющие.

— Видел фотографию Герасимова (глава Комитета госконтроля Василий Герасимов. — Прим. ред.): гектар земли и на поверхности валяются погибшие телята, — заявил Лукашенко.

Глава КГК тут же поспешил заявить, что руководители хозяйств, которые допустили падеж, уже в СИЗО.

— В СИЗО — правильно сделал. Это же безобразие. Я хотел журналистам показать только одну фотографию, что бы они поняли: бешенство у меня не от того, что характер вздорный, а чтобы они посмотрели, — заявил Лукашенко. — Они с ума сойдут, особенно городские.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук