Имперский союз трещит Юрий Федоренко

8.06.2026, 13:48

Как Кавказ выскальзывает из когтей Кремля.

В Армении состоялись парламентские выборы, по результатам которых стало понятно, что действующий премьер-министр Никол Пашинян сохранит власть.

Сможет ли страна продолжить свой проевропейский курс?

Формально политической силе Пашиняна (партии «Гражданский договор») противостояли 18 других партий. На самом же деле это поединок между армянским народом и Россией, которая в течение мая-июня оказывает беспрецедентное давление на Ереван и угрожает Армении «украинским сценарием», то есть войной.

Причина гибридного российско-армянского противостояния проста: европейский выбор армянского народа и стремление к вступлению в ЕС. Это означает постепенный выход Армении из-под российского ига в виде так называемого Евразийского экономического союза и ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности). Выбор армян вполне логичен, если вспомнить, что во время Третьей карабахской войны 2023 года Россия вместе со своим ОДКБ фактически бросила Армению на произвол судьбы. В глазах большинства армян россияне — предатели. Но вернемся к нынешним выборам.

Согласно анализу Службы внешней разведки Украины, для Кремля желаемым сценарием была полная смена власти из-за электорального поражения Никола Пашиняна. Программа минимум для Москвы — это фрагментация будущего парламента и лишение проевропейской партии «Гражданский договор» возможности единолично принимать внешнеполитические решения и решения по безопасности. На первый взгляд, Кремль имеет для этого существенные рычаги влияния.

Армения относительно небольшая страна с населением около трех миллионов человек и ограниченными природными ресурсами. Она в значительной степени зависит от российских энергоносителей и внешней торговли с недоимперией: около 30% экспорта республики приходится на Россию. Кроме того, на территории страны расположен крупнейший российский военный объект на Южном Кавказе — 102-я военная база в городе Гюмри. Кстати, россия не платит Еревану арендной платы за землю, на которой эта база размещена. Можно сказать, что Армения исторически находится под частичной оккупацией.

В этих условиях накануне выборов Кремль развернул кампанию давления на Ереван, которая по сути является откровенным издевательством над армянским народом. В конце мая РФ перекрыла импорт из Армении фруктов, цветов, минеральной воды, вина и коньяка — товаров, на которых в значительной степени держится экономика страны. Параллельно заработала пропагандистская машина недоимперии. Через российские и пророссийские ресурсы ведется масштабная информационно-психологическая атака на правительство Никола Пашиняна.

По данным СВРУ, по плану дискредитации действующей власти — наращивание активности в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube с доведением суточного охвата контента до 2,5−3 миллионов просмотров. Отдельное направление ИПСО: церковная тематика. Из дружественных к РПЦ церковников сформирована своеобразная пятая колонна. Особо рьяные пророссийские «ревнители веры» даже пытались объявить Никола Пашиняна антихристом. Кроме того, по данным разведки, Россия массово завозит в страну титушек (до 100 тысяч человек). Имеет ли Ереван шансы выстоять?

По состоянию на сейчас известно, что политическая сила действующего премьера имеет более 50% поддержки и уверенно лидирует среди конкурентов. С большой вероятностью Николу Пашиняну удастся сформировать парламентское большинство и продолжить проевропейский курс. Безусловно, пророссийские силы также получат представительство в парламенте. Но борьба Армении за настоящую независимость будет продолжаться. Почему события на Южном Кавказе важны для нас?

Потому что речь идет о значительно более широком процессе — начале деколонизации недоимперии. Выход Армении из Евразийского экономического союза (преемника постсоветского СНГ) может стать началом конца самого этого образования. А следующим этапом исторического процесса может оказаться деколонизация уже самой так называемой «российской федерации». Сегодня такой сценарий многим кажется маловероятным. Но если трещит имперский «экономический союз», то рано или поздно треснет и сама империя.

Никто не знает, когда именно это произойдет. Но именно тогда исчезнет извечная внешняя угроза для нашего государства. Сегодня мы истощаем агрессора, а завтра он умрет. Так будет. Работаем над этим. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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