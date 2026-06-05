Жги, Рыгорыч Ирина Халип

5.06.2026, 8:09

Ирина Халип

Реинкарнации не будет.

Недавно западная коллега спросила: «Ну неужели за все 30 с лишним лет Лукашенко ничего хорошего вообще не сделал? Я бывала в Беларуси, я видела счастливых людей, которых все устраивало, и они говорили, что довольны жизнью. Значит, все-таки хоть что-то хорошее он сделал?»

Я задумалась. Перебирала, как архивные листы, события в новейшей истории Беларуси. Возможно, думала я, это уже просто привычка – считать, что ничего хорошего Лукашенко не совершил? Даже маньяк-убийца в своей жизни может раз-другой бабушку через дорогу перевести или бездомного кота покормить. Неужто Лукашенко ничего такого не сделал?

Потом поняла: сделал. И делает это до сих пор. Он обеспечивает будущее Беларуси, вызывая тотальную ненависть в обществе. Это значит, что когда в нашу страну вернутся выборы, белорусы больше никогда не проголосуют за необразованного колхозника с маниакальными задатками. Прямо сейчас, как и все 30 лет, он делает все, чтобы никогда не повториться в другом обличье во власти. А что столько лет этот процесс занимает – так сами виноваты, коль скоро жили по принципу «в Беларуси все хорошо, если в политику не лезть» столько лет.

История – наука великая. Возможно, величайшая из всех. Потому что именно она со всеми своими пыльными архивами дает нам четкое представление о том, что будет дальше. Ведь ничего уникального в жизни и развитии человечества нет. Все, что кажется новым и необычным, однажды уже было. В другой форме, с другими участниками, в другую эпоху, но было. Нужно лишь стереть пыль, отмыть стекло, всмотреться в прошлое – и сразу все становится понятно.

После прививки франкизма в Испании там больше никогда не приходили к власти правые. И все сегодняшние проблемы с оккупасами, от которых стонут жители страны, все портреты премьер-министра и слова благодарности ему на иранских ракетах, весь испанский «фрипалестайнизм» - это следствие диктатуры Франко. Испанцы больше не голосуют за правых. Не будем обсуждать, насколько это плохо или хорошо, - это просто есть и именно так работает. Точно так же, как в других странах Западной Европы левизна и любовь к мигрантам (не любовь, конечно, но чертовски лояльная миграционная политика) – это тоже следствие исторических событий.

«Красный май» во Франции в 1968 году, студенческие бунты в Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Бельгии - это пепел Клааса, который до сих пор стучит в сердце Европы. Тогда европейские страны, оправившись от последствий Второй мировой войны, наконец начали процветать. Их консерватизм казался залогом стабильности, но молодежи хотелось другого. Студенческие протесты называли бунтами против «папиной Европы». Их участники говорили: «Наши отцы всю жизнь носили серые костюмы, а нам нравятся лиловые брюки и оранжевые свитера». Баррикады, столкновения с полицией, закрытая Сорбонна, прерывание Каннского фестиваля, массовые забастовки, стянутые к Парижу войска, портреты Мао и Ленина на улицах – возможно, это было самым ярким в жизни тех юных студентов. Они это не забыли, как не забыли свой проигрыш голлистам и конец революции. Они окончили свои университеты, но с тех пор так и голосуют за левых. Возможно, они голосуют за собственную юность и все еще пытаются победить в той революции шестьдесят восьмого.

А вот в Польше после советской диктатуры и военного положения, наоборот, левым пришлось трудно. Только один президент – Александр Квасьневский – был умеренно левым (и то с большой натяжкой – основными пунктами его программы были вступление Польши в Евросоюз и НАТО и приватизация государственной собственности). Причем в Сейме даже во время его президентства доминировали правые. Но с 2005 года в Польше за власть борются с переменным успехом «Право и справедливость» с «Гражданской платформой», то есть правые с правыми. И коммунистический реванш в Польше уже точно невозможен.

Так что всякая дрянь в историческом процессе, которая проехалась танком по нашей с вами жизни, - это гарантия того, что больше такое в нашей истории не случится. И дети наши, и внуки, и правнуки ни за что не проголосуют за реинкарнацию Лукашенко. Он, конечно, будет появляться в других обличьях, заманивать, обещать, прикидываться своим – как тогда. Но тогда не было прививки, опыта узнавания, исторической памяти. Теперь есть.

Так что жги, Рыгорыч.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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