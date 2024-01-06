Куриная история Лукашенко 13 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

6.01.2024, 14:12

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От абсурда волосы встают дыбом.

29 декабря во время посещения в Минске торгового центра «Першы нацыянальны гандлевы дом» Александр Лукашенко зашел в павильон Витебской бройлерной птицефабрики (торговая марка «Ганна»), где с ним пообщалась директор предприятия Анна Норкус.

– Добрый день, Ганна. Там, говорят, у тебя проблемы возникли, нет?

– Уже решили. Не были бы мы белорусами, если бы не решили.

– Но замуж-то ты не за беларуса пошла.

– Да какая разница. Главное, чтобы он подчинялся мне.

– Вот-вот, держи его в руках.

Лукашенко и Норкус улыбались и продолжили шутить дальше. Правитель отметил: «А куры у тебя есть? А яйца? Так надо Путину перекинуть». Директор птицефабрики угостила визитера новой продукцией и поблагодарила его за помощь государства с инвестициями.

Пропагандисты скажут, что эту историю нужно ставить другим в пример. Но у тех, кто помнит события десятилетней давности, от этих улыбок и шуток волосы могут встать дыбом.

Лето 2014 года. Директора Витебской бройлерной птицефабрики Анну Шарейко задержали с членами ее команды по обвинению в закупке по завышенным ценам кормов у фирмы «Даймас» литовца Вальдемараса Норкуса.

Перед этим с личного согласия Лукашенко с руководительницы сняли депутатскую неприкосновенность – Анна Шарейко являлась членом Совета Республики. Правитель ранее посещал фабрику, встречался с Шарейко и давал высокую оценку работе предприятия, но после – не засомневался в информации силовиков.

Шарейко без суда упрятали за решетку – в СИЗО она просидела почти два года.

– За два года в СИЗО мне не дали ни одного свидания. Наверное, думали, так легче сломать человека. Но только не меня. Да, я сильно скучала, но держалась изо всех сил. Когда в суде впервые услышала голоса близких мне людей, они еще сутки звучали в ушах, – рассказывала потом Шарейко.

В 2015-м Лукашенко на пресс-конференции с равнодушием ответил на вопрос о судьбе бывшего «сенатора»:

– Честно говоря, про женщину, о которой вы спросили, я подробностей не знаю, но, по-моему, там что-то было связано с закупками для питания – это птицефабрика была, да? – да, для питания птицы. Со знакомыми какая-то фирма подставная и так далее. Уголовное дело, наверное, расследуется? Поинтересуюсь.

Анна Шарейко и Вальдемарас Норкус на суде

На суде в 2016-м много обсуждали личную жизнь женщины. Когда познакомилась с Норкусом? Куда ездили отдыхать? Кто платил в ресторане? За какие деньги она построила себе дом? Гособвинитель не залез разве что в постель.

При полном равнодушии представителей власти о неадекватности обвинения стали широко писать независимые СМИ. Благодаря им для общества стало очевидно, что Анна Шарейко – никакой не коррупционер, ее отношения с литовским бизнесменом не привели к нарушению закона, и она – жертва могущественных недоброжелателей.

При всей несостоятельности обвинения, суд вынес Шарейко приговор в два с половиной года. Но все было сделано так, чтобы этот срок соответствовал уже отбытому в СИЗО, поэтому управленец в тот же день вышла на свободу (через месяц отпустили Вальдемараса Норкуса, с которым они расписались).

Каково же было удивление, когда Анна Шарейко после освобождения не уехала с возлюбленным в Каунас, а почти мгновенно согласилась вернуться к директорству на Витебской птицефабрике (Лукашенко подписал помилование, снявшее для нее запрет работать на руководящих должностях).

И зажила так, как будто ничего не случилось, как будто не было жестокой несправедливости.

В декабре 2020 года Лукашенко своим указом присвоил Анне Норкус звание заслуженного работника сельского хозяйства Беларуси. Судя по всему, в тот момент ей была до лампочки происходившая в стране несправедливость, а также судьба тех, кто пытался ей помочь – в том числе писавших о ее деле независимых журналистов.

Еще спустя три года, как мы уже написали выше, при личном общении она улыбалась и благодарила того, по чьей воле она провела за решеткой два года.

В лукашенковской Беларуси немало чиновников и бизнесменов, которые после необоснованных задержаний ломались в тюрьме и соглашались на унизительные условия продолжения работы в прежнем качестве.

Но именно Анну Норкус можно, пожалуй, назвать тем типом управленца, который хочет выпестовать Лукашенко в подконтрольном ему государстве и сделать это повсеместным. Словно на улице сталинские времена: даже прошедшие через лагеря должны быть благодарны вождю за возможность продолжать трудиться и служить режиму.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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