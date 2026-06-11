Найдено природное средство для защиты печени 11.06.2026, 13:31

В ходе эксперимента исследователи использовали напиток на основе сока ягод годжи.

Китайские ученые из Северо-Западного университета выяснили, что ферментированный сок ягод годжи, обогащенный селеном, может снижать повреждение печени, вызванное патулином — токсином, который образуется в испорченных фруктах и продуктах их переработки. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Патулин чаще всего обнаруживают в подгнивших яблоках, фруктовых соках и другой продукции, изготовленной из поврежденного сырья. Известно, что этот токсин способен вызывать воспаление, окислительный стресс и повреждение клеток печени.

В ходе эксперимента исследователи использовали напиток на основе сока ягод годжи, который прошел ферментацию с помощью тибетского кефирного грибка. Дополнительно сок обогатили селеном — микроэлементом, играющим важную роль в антиоксидантной защите организма.

Мышам вводили патулин, после чего у животных развивались признаки поражения печени. Однако у тех, кто одновременно получал ферментированный сок годжи, повреждения оказались значительно менее выраженными. Ученые зафиксировали снижение уровня биомаркеров повреждения печени в крови, уменьшение воспаления и ослабление окислительного стресса.

Кроме того, напиток помогал поддерживать нормальный состав кишечной микрофлоры. Под воздействием патулина баланс кишечных бактерий нарушался, тогда как ферментированный сок частично восстанавливал его.

Авторы полагают, что защитный эффект связан сразу с несколькими механизмами. Напиток может усиливать антиоксидантную защиту организма, подавлять воспалительные процессы и положительно влиять на кишечный микробиом, который играет важную роль в здоровье печени.

При этом исследователи подчеркивают, что работа была проведена только на животных. Чтобы подтвердить эффективность такого напитка для человека, необходимы дополнительные клинические исследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com