Что ждет Россию Валерий Пекарь

26.07.2026, 22:05

Когда ложь станет сильнее государства.

Никто в России не понимает, зачем Украина напала на Россию. Но по крайней мере одно знают точно: Украину подталкивают в спину проклятые европейцы.

Когда люди очень долго живут в искаженном мире, они теряют понимание причинно-следственных связей. Сначала картину мира искажает пропаганда.

А потом люди и сами присоединяются к искажению собственной картины мира, потому что так безопасно. Безопасно не говорить, не думать, не знать. Если вы очень постараетесь чего-то не знать, вы этого и не будете знать.

Поэтому топливный кризис в России вызван не войной – это искусственный кризис, заговор нефтяных олигархов против рядовых россиян. Поэтому атаки на склады российских маркетплейсов вызваны не войной – это заказные атаки, за которыми стоят крупные международные маркетплейсы, желающие захватить российский рынок.

Это не может быть война, ведь войны нет. Им много лет говорили по телевизору, что войны нет. Есть только ООС, а это ведь совсем другое.

Да и потом, почему все это происходит на территории России? Так не должно быть, ведь «ООС» проходит на Украине.

Да и вообще, это все Украина сама себя обстреливала, чтобы публиковать фотографии. Поэтому и антивоенных движений нет, ведь войны нет. (А во время афганской и чеченских войн были огромные движения.) Так что не надейтесь, что до них дойдет.

Не ожидайте бунта против режима. Просто режим развалится, потому что не сможет дальше функционировать. А в этот момент ловкие дельцы разберут все на запчасти. Идейных сейчас нет, а жадных достаточно.

Валерий Пекарь, «Фейсбук»

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