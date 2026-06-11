«У Путина сейчас одна цель» 2 11.06.2026, 12:44

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Владимир Путин

Кремль деморализован отсутствием успехов на фронте.

Из-за отсутствия успехов на фронте Владимир Путин прибегает к воздушному террору. Это эмоциональное давление на российскую аудиторию, чтобы увеличить мобилизацию.

Главный редактор издания «ОстроВ», представитель Украины в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Сергей Гармаш озвучил «24 Каналу» мнение, что Россия и дальше будет действовать таким образом. Однако это уже не сработает.

Чего добивается Путин?

Сергей Гармаш отметил, что вряд ли Путин понимает, что происходит на фронте, ведь ему всего не докладывают. Он хочет всю Донецкую область. Однако по состоянию на сейчас оккупанты пытаются захватить Константиновку.

Сейчас оккупанты изо всех сил атакуют гражданские объекты. Вряд ли это для давления на Дональда Трампа, возможности которого также ограничены. Когда США помогали Украине, то имели рычаги влияния на Киев. Сейчас они частично сняли санкции с России, хоть и временно, но это продолжается уже несколько месяцев. В то же время Украина имеет поддержку Европы.

«Поведение Путина нерационально. Это эмоциональное давление не на нас, а на российскую внутреннюю аудиторию. Потому что это мобилизует. Был Старобельск, я наблюдал, как они накручивают. Они пытались на фоне этого усилить мобилизацию, чтобы пошли добровольцы. Это уже не работает, но Путин этого еще не понимает. Поэтому думаю, что он будет использовать этот инструмент», – предположил журналист.

По его словам, сейчас россияне не решаются наносить удары по мостам. Потому что Путин боится ответа на такие атаки с украинской стороны.

«Он знает, что мы не будем стрелять по многоэтажкам. Но если он ударит по мосту через Днепр, то мы также найдем место и ударим по нему. Вероятнее всего, это его останавливает», – добавил главный редактор.

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