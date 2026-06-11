Известный российский блогер попался на нарушении ПДД в Беларуси 2 11.06.2026, 12:52

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Александр Туман

Белорусы предложили его депортировать.

Александр Туман — популярный российский автоблогер, ведущий, автопутешественник и муж известной блогерши Насти Туман — пожаловался в TikTok на то, что его взятую в аренду машину заблокировали в Беларуси за превышение скорости.

«Приехал в Беларусь и взял в аренду машину. Вот такой вот Tiguan. Чуть-чуть быстрее проехался, чем можно здесь, чем указано в договоре — там, где камер нет. Не на много превысил, и полностью заблокировалась машина», - говорит он.

Белорусы, знакомые с условиями проката автомобилей, отметили, что блогер, скорее всего, солгал, заявив о незначительном превышении скорости, а также дали ему несколько советов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Вас, скорее всего, предупреждали еще до блокировки машины, что нарушать ПДД не стоит. И в договоре прописано это. Но вы, видимо, подумали: «Да кто вы тут такие? Я за аренду деньги заплатил - значит могу делать, что хочу». Как видите, нет. Один вопрос. Зачем в интернете позориться?

— Отлично! Готовься к штрафам от проката и от ГАИ Беларуси на выезде!

— Как человек, который 12 лет занимался в Минске прокатом авто, со всей ответственностью заявляю: вы превысили совсем не чуть чуть. У прокатчиков только датчики gps на превышения плюс 20 уведомления начинают присылать. Иначе мы бы сошли с ума от количества сообщений. А уже глушить машину, особенно когда она на ходу и заблокируется руль в пути, это крайняя мера для особых неадекватов.

— Это все ужасно. Надеюсь, что еще и въезд закроют лет на пять.

— У себя ездите как хотите, а приехали в гости, будьте добры вести себя по-человечески, тем более на дороге.

— Скажи спасибо, что не катапультировали на родину.

— Респект службам! Научат русских ездить. Автору – добро пожаловать. Но помни: старший брат за тобой следит.

— Нужно было еще депортировать.

— А ты что думал? Тут все можно? Нет уж, нашли на вас, борзых, управу. Еще бы в персональных машинах такое же устройство поставили. Не гоняй, тем более, в чужой стране.

— У себя там гоняй. И не приезжай больше!

— Если вам заблокировали авто, то вы явно ехали с превышением скоростного режима выше 130км/ч, скорее всего, и все 140-150. Так кто прав, а кто виноват? И почему вы недовольны?

— Не надо в Беларуси вообще превышать, приехали в гости - ведите себя прилично, уважайте наши правила!

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