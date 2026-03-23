«Белорусы уже дают отпор россиянам» 19 23.03.2026, 17:56

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В Таллинне на презентации книги «Беларусь Натальи Радиной» развеяли популярные мифы о белорусах.

Презентация книги известного американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной» представили в Таллинне 19 марта. Мероприятие в центре Workland Vabaduse собрало полный зал.

Во встрече приняли участие главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, а ведущим выступил известный писатель и журналист Аркадий Бабченко.

На презентацию пришли эстонские журналисты, дипломаты, общественные деятели, представители белорусской, украинской и российской диаспор.

Именно поэтому в самом начале разговора Наталья Радина обозначила: Беларусь долгое время неправильно понимали даже ближайшие соседи, главная цель книги — рассказать настоящую историю нашей страны:

— О Беларуси существует очень много мифов, о белорусах мало знают. В том числе, к сожалению, мало знают в моей любимой Эстонии, куда я люблю приезжать. Благодаря этой книге, надеюсь, мифы будут разрушены. Что знают в Эстонии о Беларуси? Что это страна, в которой правит диктатор Лукашенко, а сама она находится под влиянием России. C одной стороны — это правда, с другой — Беларусь европейская страна, народ которой борется за свою свободу десятилетиями. Цель этой книги — показать борьбу белорусов за свою свободу.

Аркадий Бабченко и Наталья Радина

Фото: Charter97.org

«Дырка от бублика», от которой зависит судьба Европы

Аркадий Бабченко обратил внимание на одну из глав в книге, в которой лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников говорит о ключевом положении нашей страны. Почему Беларусь так важна? К этом вопросу участники встречи возвращались несколько раз на протяжении всего разговора. Дмитрий Бондаренко объяснил важность положения Беларуси через историю и геополитику:

— Крупнейшие военные операции 20-го столетия проходили через Беларусь: операция «Барбаросса», основное направление удара нацистской Германии было через Беларусь, крупнейшая операция советских войск «Багратион» — также через нашу страну. Еще раньше наступление Наполеона на Москву через «Смоленские ворота», междуречье Западной Двины и Днепра. Это самое короткое расстояние между столицами крупнейших европейских стран — Парижем, Берлином, Варшавой и Москвой. На протяжении веков часто движение армий происходило через территорию Беларуси. Одни наступали, другие отступали, потом возвращались, а страдали всегда белорусы.

В свое время один украинский аналитик, капитан второго ранга Григорий Перепелица сказал, что Беларусь — «дырка от бублика». Вроде нет такого потенциала, как если бы в ней было 100 миллионов жителей, нет огромного военного, экономического, человеческого ресурса. Однако тот, кто ее контролирует, может наносить удары по всем направлениям: и на юг, и на север, и на запад, и на восток. К сожалению, это очень хорошо столетиями понимали в Москве, а наши друзья это понимали плохо.

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

Оппозиционный политик уверен, что свободная и демократическая Беларусь смогла бы решить проблемы безопасности Европы:

— Когда Лукашенко только появлялся, мы говорили, что это угроза. Путин учился у Лукашенко, а никак не наоборот. Очень многие диктаторы брали пример с белорусского. Мы говорили западникам: слушайте, Беларусь небольшая страна, но большинство белорусов против диктатуры. Сейчас один из бывших лукашенковских социологов, глава социологической службы при Академии Наук Геннадий Коршунов опубликовал данные закрытых опросов, которые проводились перед так называемыми президентскими выборами в Беларуси. Согласно ним, Лукашенко не выигрывал даже электорально ни в 2001 году, ни в 2006, ни в 2010, ни в 2020. Это факт. Представляете, если бы как-то совместными усилиями, пока эта диктатура была хилая, не набрала мощи, пока ее не подчинила еще более агрессивная диктатура в лице путинского режима, эту угрозу ликвидировали. Для этого надо было немного помочь белорусам ресурсами, дать небольшую информационную поддержку. У России сегодня не было бы возможности воевать против Украины, не поднимался бы сегодня вопрос о, простите, «Нарвской народной республике», не было бы угрозы для Сувалкского коридора.

Фото: Charter97.org

Аркадий Бабченко спросил, насколько реально сменить власть в Беларуси. Журналист вспомнил о популярном упреке со стороны украинцев, что белорусы не брали в руки оружие, как на Майдане в Киеве, а снимали обувь и становились на лавочки. Наталья Радина заступилась за наших соотечественников и объяснила, почему не стоит проводить прямые параллели между Киевом в 2014-м и Минском в 2020-м:

— А что должны были белорусы делать, если у нас не было оружия? Отличие ситуации в Беларуси с Украиной в том, что были абсолютно разные режимы. Если мы говорим о режимах Кучмы и Януковича, они все-таки были скорее авторитарными. В Беларуси была жесткая диктатура. И никаких парамилитарных организаций, таких как «Правый сектор», в Беларуси никогда не было. К 2020 году, естественно, не было никаких организованных силовых структур в оппозиции.

Другое дело, что, конечно, стратегия, которая была избрана так называемыми новыми лидерами, возникшими на волне протестов 2020 года, была абсолютно провальной. Я всегда говорю, что революцию по выходным не делают. И то, что Светланой Тихановской и ее окружением было предложено выходить на улицу только по воскресеньям, а в понедельник идти на работу, и то, что они отказались от призыва к забастовке, привело к поражению, позволило Лукашенко подавить эти протесты. Это была главная ошибка, потому что можно было победить с тем количеством людей, если бы белорусы не уходили с улиц, стояли бы в центре города, возле дома правительства, требовали переговоров с властью, шли бы к белорусскому телевидению, требовали бы эфира на госканалах. Убеждена, что 300-400 тысяч человек, которые выходили в Минске, могли добиться смены власти.

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

«Это еще один миф о Беларуси»

Аркадий Бабченко поднял вопрос, который в последнее время очень волнует эстонцев. Российские спецслужбы через социальные сети начали распространяют идею о создании «Нарвской народной республики» — отделении от Эстонии города на границе с РФ, где 85% населения составляют русские. Может ли Путин аннексировать Беларусь и создать «Белорусский федеральный округ»? Помешает ли Лукашенко планам кремлевского диктатора. Наталья Радина считает, что это очередное популярное заблуждение:

— Еще один миф, который хотелось бы развеять, — что Лукашенко якобы гарант суверенитета Беларуси и как-то противостоит Путину. Это абсолютно не так. Если Путину будет нужно, он с территории Беларуси снова нападет на Киев, как это было 24 февраля 2022 года, нападет на Литву, на Латвию или совершит самоубийство и атакует Польшу. Точно так же это касается белорусской армии. Почему белорусская армия не участвует в войне против Украины? Потому что белорусы не хотят воевать против украинцев. Лукашенко прекрасно понимает, что если их отправить в Украину, они либо сложат оружие и сдадутся в плен, либо перейдут на сторону украинцев. Именно эту мысль Лукашенко доводит до Путина. Я сама дочь военнослужащего, мой отец уже давно на пенсии, но я представляю, что происходит с белорусской армией. Лукашенко здесь абсолютная марионетка.

Дмитрий Бондаренко, Наталья Радина и Аркадий Бабченко

Фото: Charter97.org

Дмитрий Бондаренко рассказал, как с коллегами ездил в Киев за несколько лет до полномасштабного вторжения России и объяснял украинским властям, что если не помочь белорусам сместить Лукашенко, это приведет к нападению на Украину с севера:

— Мы предупреждали украинцев и просили о помощи. Ведь, к примеру, это вопрос несколько инстанций, чтобы поставить на границе с Беларусью радиостанции для вещания на страну. Берите и рассказывайте об опыте своих реформ, как Украина идет в Евросоюз и НАТО, а это будет влиять на Беларусь. В это же время лукашенковские пропагандистские медиа были в кабельных пакетах Украины. Были подписаны соглашения о том, что украинские телевизионные каналы будут в кабельных пакетах в Беларуси, но этого не произошло. Мы говорили, что если вы не поможете нам, то потеряете сотни миллиардов. Нам говорят: «Гривен?» Я говорю: «Нет, тут речь о миллиардах долларов». Все смеялись.

Сейчас очень малое количество белорусов хочет воевать против Украины. Но пропаганда может сделать с ними все что угодно. Я был в свое время советским солдатом, это страшные вещи. Может быть, в этой контргибридной борьбе с диктатурой Лукашенко нужно сегодня помочь, выделив стоимость трех танков «Леопард» на поддержку независимых СМИ, на поддержку блогеров. Конечно, можно закупить много дронов и ракет, самолетов, но вопрос стоит так: получим ли мы 100 тысяч зомби-белорусов, которые пойдут с оружием в страны Балтии? За три года это можно сделать. А если мы будем с ними коммуницировать, у нас будет больше возможностей, то не только зомби не будет, белорусы могут и сопротивляться тем русским, которые захотят территорию Беларуси.

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

«Лукашенко неспроста зазывают в США»

Презентация книги «Беларусь Натальи Радиной» в Таллинне прошла в день, когда Минск посетил спецпосланник президента США Джон Коул, а из белорусских тюрем вышли 250 политзаключенных. Главный редактор сайта Charter97.org ответила на вопрос о целях американцев в контактах с режимом в Минске:

— Мне кажется, что сейчас Путин и Лукашенко затягивают Трампа в процесс неких переговоров, которые не сильно на что-либо влияют. Но в нашем случае они хотя бы освобождают часть политических заключенных. Россия с США ведет переговоры якобы о войне в Украине, а непосредственно с Беларусью Трамп разговаривает об освобождении политических заключенных в обмен на отмену санкций.

Здесь мы сталкиваемся с тем торгом, который происходил всегда, когда Лукашенко захватывал политических заключенных после каждых президентских выборов, а потом их продавал в обмен на смягчение санкционного режима или активизацию торговли с западными странами. С одной стороны, кажется, что это тупик, потому что мы много раз видели этот процесс. Но сейчас мы имеем дело с таким количеством политических заключенных, которого никогда не было в истории современной Беларуси. Во-вторых, политзаключенные никогда не сидели так много лет в тюрьмах — сейчас многие белорусы выходят после пяти-шести лет заключения.

Мы видим, как тюрьма страшно влияет на людей, они выходят в тяжелом психологическом и физическом состоянии. Достаточно большое количество политзаключенных (мы не можем сказать точное число, но речь идет о более чем 10 случаях) умерло в тюрьмах из-за неоказания медицинской помощи и пыток. Поэтому то, что сейчас часть людей выходит в результате переговоров США с режимом Лукашенко, мы приветствуем, ведь нет ничего важнее человеческой жизни.

С другой стороны, американские санкции, которые были введены против Лукашенко, не сильно влияют на ситуацию в Беларуси. Важнее санкции, которые ввел Европейский союз. Поэтому если в результате этих переговоров будут выходить на свободу люди, мы это поддерживаем.

Дмитрий Бондаренко вставил реплику и выдвинул интересную версию, почем Трамп так усиленно зазывает Лукашенко в США, а диктатор упирается:

— Посланник Трампа Коул сказал: «Мы настойчиво приглашаем уважаемого Александра Лукашенко с визитом в Вашингтон». А он не поехал. Лукашенко лично пригласили на трамповский «Совет мира», но он почему-то отказался. И сейчас Коул говорит Лукашенко, что «сам президент Трамп лично напоминает господину Лукашенко, чтобы он прибыл в Вашингтон, когда будет заседание «Совета мира». Я думаю, Лукашенко вздрогнул, потому что с захваченным Мадуро тоже велись переговоры. Думаю, что он не поедет в США.

Фото: Charter97.org

«Есть реальный инструмент влияния на белорусов»

Из зала звучало много вопросов о том, как сегодня помочь белорусам и влиять на ситуацию внутри страны. Наталья Радина считает, что самый действенный инструмент — независимые медиа. Однако несмотря на европейское финансирование, СМИ находятся в сложной ситуации, а деньги идут на довольно странные проекты:

— К сожалению, тот же сайт «Хартия» не получает достаточно помощи со стороны западных фондов, в том числе нам буквально недавно с очень странной формулировкой отказал эстонский МИД. Мы подавали проект вместе с нашими партнерами здесь — с организацией «Открытая Эстония».

У нас огромная аудитория в Беларуси. Мы самый популярный независимый сайт, нас читает более миллиона уникальных посетителей внутри страны, несмотря на блокировку. У нас порядка 30 миллионов просмотров в месяц. И в этой ситуации мы каждый раз не знаем, что будет через месяц, сможем ли мы продолжать работать или нет, потому что финансирование крайне скудное.

В то же время я вижу, что западные деньги идут на какие-то совершенно неработающие проекты. Либо это медиа с очень низкой аудиторией и эффективностью, либо это непонятные НГО. Не могу представить, сколько за последние пять лет написано «конституций Беларуси», сколько пакетов реформ сгенерировал ChatGPT для части НГО, которые получали западное финансирование. Мы знаем, что одна Светлана Тихановская стоила Литве два миллиона евро, теперь она переехала в Польшу. Я читаю на польских сайтах, что на нее собираются потратить три миллиона евро в год. Вы понимаете, сколько медиа могли бы за эту сумму работать? Годовой бюджет «Хартии’97» гораздо меньше, чем эта сумма.

Дмитрий Бондаренко добавил, что именно независимые СМИ сегодня взяли на себя ту роль, которую отказалось выполнять белорусское государство:

— В Беларуси нет ни одного университета, где преподавание велось бы на белорусском языке. Нет ни одного колледжа, ни одного училища, ни одного лицея, где бы преподавали бы на белорусском языке.

В советское время это была самая русифицированная советская республика. Очень короткий период возрождения был в конце 80-х, к 1995-му он закончился. Воспитание идентичности, продвижение истории происходит через независимые СМИ, и здесь ключевую роль сыграла «Хартия». Факт в том, что в 20-м году, когда появились новые лидеры, они носили на предвыборные митинги красно-зеленые тряпки, символику Лукашенко. Почему-то они думали, что белорусы хотят пройтись под этим «закатом над болотом», под ним и потребовать перемен. Но нет, миллионы белорусов вышли под нашим бело-красно-белым флагом, и этому их не учили ни в школе, ни в детском саду, ни в университетах, ни в языковых колледжах. Этому также учили «Хартия-97», Наталья Радина и те политики, которые имели возможность там выступать. А тех, кто призывал выйти под красно-зеленым флагом, сегодня называют «лидерами Беларуси», им платят миллионы долларов за то, чтобы они могли ездить с мигалками, с охранниками.

«Путин может напасть из Беларуси по двум направлениям»

В конце презентации разгорелась интересная дискуссия о возможном нападении Путина на страны Балтии. Один из участников встречи спросил, атакует ли Кремль Литву с территории Беларуси, пытаясь прорваться через Сувалкский коридор к Калининграду, либо же выберет целью для агрессии Эстонию.

Наталья Радина считает, что оба сценария могут быть запущены одновременно:

— С территории Беларуси будут пробивать Сувалкский коридор и возможен захват Литвы, также под угрозой латвийский Даугавпилс. Через территорию Латвии россияне могут идти и в Эстонию, чтобы зажать вас в тиски. Мне кажется, что для Путина сейчас самое подходящее время. Трамп занят войной в Иране, найти другого президента США, который так благожелательно к нему бы относился — он не сможет. Поэтому для Путина это удобное время. Считаю, что нужно быть настороже, ведь возможно всё.

Дмитрий Бондаренко обратил внимание на фактор Калининграда, который влияет на весь балтийский регион:

— В свое время Гитлер говорил полякам: дайте мне проход к Данцигу и коридор в Восточную Пруссию, а сегодня мы слышим от Путина о коридоре к Калининграду. Уверен, что российские генералы и адмиралы говорят, что после вступления Финляндии в НАТО Россия отброшена в 16-й век. Они будут требовать разбить это «горлышко», в котором зажата Россия. Поэтому главные факторы для региона — Беларусь и Калининград.

Аркадий Бабченко выразил уверенность, что Путин сейчас не пойдет на подобный сценарий:

— Во всяком случае — не сейчас. Самое лучшее, что мы можем делать, — это донатить ВСУ. Пока украинцы перемалывают «орков» на Донбассе, у Путина нет возможности оттянуть войска с фронта. Как только будет подписано перемирие — начнется обратный отсчет до нападения на страны Балтии.

Сейчас у России нет сил вести полномасштабную войну против НАТО и пробивать Сувалкский коридор, хотя я уверен, что если Путин решит атаковать Литву, Польша не влезет. Зачем это полякам нужно? Однако на полномасштабную операцию у них сил нет. Гораздо более вероятен сценарий всех этих «нарвских»-«фигарских» республик, провокаций, «шахедного» террора, чтобы посмотреть реакцию НАТО. Если реакция НАТО будет сильной — «окей, не получилось».

Говоря о возможной реакции НАТО, Наталья Радина привела слова бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, что «если Россия нападет на НАТО, Калининград будет уничтожен в первые часы».

Фото: Charter97.org

«Белорусы уже дают отпор россиянам»

В конце встречи Дмитрий Бондаренко и Наталья Радина ответили на вопрос о сопротивлении белорусов российскому влиянию. Координатор «Европейской Беларуси» обратил внимание на необычные формы протеста:

— В советские времена я тоже был жертвой этой борьбы жителей Литвы и Латвии. Когда спрашивали по-русски, как пройти куда-то, очень часто посылали в другую сторону, ходил потом по городу. Это была такая форма сопротивления.

Сейчас, благодаря социальным сетям, когда в Беларуси собираются российские туристы, им дают отпор. Одна россиянка написала, что в минском аэропорту «не было драников, а блинчки были невкусные и дорогие». Тут же половина белорусов стала давать ей советы: девушка, правильно, сообщите всем россиянам, что у нас не просто невкусные, у нас отправленные блинчики, чтобы они не приезжали сюда. А другая часть говорила, что у нас самые лучшие блинчики, пускай она ест в Москве, а затем сравнит. Это сопротивление по линии «свой-чужой».

Наталья Радина уверена, что Беларусь, освободившись режима Лукашенко, тут же начнет процесс вступления в ЕС и НАТО:

— Парадокс в том, что, несмотря на диктатуру, которая правит Беларусью столько лет, все равно элиты (если их можно назвать элитами, я их таковыми, конечно, не считаю) против вхождения в состав России. Желание жить в своей собственной стране сильнее. Для них это вопрос выживания, потому что они прекрасно понимают, что если Беларусь присоединится к России, они будут чиновниками регионального уровня, их очень быстро вообще заменят на россиян, предварительно хорошенько ограбив. Всё-таки жить в своей независимой стране гораздо удобнее.

Уверена, что как только Беларусь станет свободной и демократической, естественно, все эти соглашения, которые заключал с Россией Лукашенко, будут аннулированы. Мы пойдем в Европейский союз и НАТО.

В конце презентации каждый желающий мог приобрести книгу «Беларусь Натальи Радиной» за символический донат на политрепрессированных, получить автограф и сфотографироваться с участниками встречи.

Фото: Charter97.org

Фото: Charter97.org

Фото: Charter97.org

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