«Моя жизнь — часть большой борьбы белорусов»: в Варшаве представили «Беларусь Натальи Радиной»
19.01.2026, 10:13

Наталья Радина

Фото: Charter97.org

Презентация книги Юрия Фельштинского собрала полный зал.

В Варшаве состоялась презентация книги известного американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора». Центр Анджея Вайды, в котором 16 января прошло мероприятие, был переполнен. Встреча, собравшая оппозиционных политиков, белорусских, украинских и польских журналистов, а также иностранных дипломатов, длилась почти три часа.

Ведущим мероприятия выступил душпастырь белорусских католиков в Варшаве ксендз Вячеслав Борок. Священник рассказал, что прочитал книгу на одном дыхании:

— Если кто-то подумал, что придя на презентацию книги, он услышит мемуары Натальи Радиной, он ошибается. Конечно, с одной стороны, это книга об истории.

Читая «Беларусь Натальи Радиной», я поймал себя на мысли, как нам, белорусам, повезло, что у нас появился такой учебник по истории современной Беларуси. Однако эта книга читается очень легко, она не перегружена хронологией и датами, хотя они в ней есть. Это живая книга про борьбу белорусов за свободу и независимость. Когда ее читаешь — понимаешь, что она про тебя. Ведь в ней много событий, которые относятся к нашей общей борьбе.

Вячеслав Борок поделился своим мнением, как правильно понимать название книги:

— Когда человек читает ее, то видит, что в центре сюжета не Наталья Радина, и она не о том, что «Беларусь принадлежит Наталье Радиной», книга о том, что Наталья Радина целиком принадлежит Беларуси. Это совершенно иной подход.

ксендз Вячеслав Борок

Юрий Фельштинский, автор таких бестселлеров, как «ФСБ взрывает Россию», «Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина», «Третья мировая. Битва за Украину», рассказал, почему решил написать книгу о Беларуси. Американский историк признался, что всю жизнь неправильно смотрел на историю нашей страны:

— Это был момент, когда мы с Натальей оказались вместе на Форуме свободной России, выступали на одной панели. И Наталья прочитала для собравшихся очень короткую лекцию по истории Беларуси для несведущих. И я понял, что эта лекция была прочитана для меня. В этот момент я осознал, что всю свою сознательную жизнь абсолютно неправильно смотрел на Беларусь, и очень многие вопросы и сюжеты, которые были закрыты для меня, сложились как части пазла. Все стало на свои места. Стало понятно, как бороться с Россией, как изменить ситуацию, что для этого нужно делать.

Когда для меня открылся этот сюжет с Беларусью, я, конечно же, стал подумывать, через кого я могу понять абсолютно чужую мне страну. И я договорился о встрече со Светланой Тихановской. Я прилетел в Вильнюс, мы встретились с ней, с частью ее команды. Остальная часть команды была в Вашингтоне, я также с ней встретился.

Скажу откровенно, что Тихановская не произвела на меня впечатления (всегда добавляю, что, видимо, я на Тихановскую также его не произвел). Может быть, это моя ошибка, может быть, я в этом виноват, но я понял, что Тихановская мне не поможет в моем сюжете познания Беларуси. В отличие от Натальи, которая очень помогла.

Мы договорились с Натальей, что я буду записывать серию интервью. Несколько месяцев мы работали над этим — я прилетал в Варшаву из США, затем работал над текстом. Были и другие участники этой книги — лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, координатор «Европейской Беларуси» Дмитрий Бондаренко и трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя. Надеюсь, что «Беларусь Натальи Радиной» получилась легкой и динамичной, ведь задачей было написать книгу, которую будет легко читать.

Юрий Фельштинский, Вячеслав Борок и Наталья Радина

Одна из причин, по которой Юрий Фельштинский решил писать книгу о Беларуси, — стратегическое значение нашей страны:

— Чтобы понять геополитическую важность Беларуси, все, что нужно сделать, это посмотреть на карту Европы. Ничего больше делать не нужно. Я абсолютно убежден, что большинство людей не сделали этого ни разу в жизни. Хотя это звучит немножко дико, но например, в Америке, где я живу почти 50 лет, географии в школе просто нет. Если посмотреть на карту, то совершенно понятно, что Беларусь — это российские ворота в Европу. В хорошие времена — это ворота для торговли. А в плохие времена, к сожалению, в которые мы сейчас живем, это ворота для нападения. И на фоне российско-украинской войны стало понятно, что контроль над Беларусью — это, соответственно, ворота для российского вторжения в Европу. Получается, что изъятие Беларуси из-под российского контроля, освобождение Беларуси от российской оккупации, а также вступление Беларуси в ЕС и НАТО решает вопрос европейской безопасности.

Американский историк уверен, что смена режима Лукашенко — простая задача для Европы и Украины:

— Мы часто говорим о необходимости смены режима в России. Но я вам должен сказать как историк, что сменить режим в России, когда в результате тихого переворота в 2000-м году к власти там пришла госбезопасность, задача очень сложная. И если смотреть на нее реалистично, это задача на десятки лет. Я не отношусь к тем критикам режима Путина, которые считают, что с его устранением все станет на свои места. Считаю, что эта проблема намного более серьезная, глубокая. И если подходить к ее решению рационально, то нужно ставить вопрос не о смене режима в России, а о смене режима в Беларуси. А вот эта задача абсолютно разумная и реальная. И она реализуема на фоне войны России с Украиной, и она реализуема теми силами, которые уже сегодня имеются у Украины. Европа обязана была на эту тему думать, смотреть на карту время от времени, и в 2020 году со своей стороны помочь белорусскому народу свергнуть этот режим.

Наталья Радина рассказала, что ей тяжело далась работа над книгой, но было важно рассказать историю белорусского сопротивления:

— Мне было очень сложно согласиться на работу над книгой, потому что она принесла мне больше проблем, чем радости, ведь очень тяжело вспоминать всю свою жизнь.

Мы действительно много разговаривали с Юрием, очень много работали уже с написанной книгой. Наверное, это был самый тяжелый момент в моей жизни, гораздо тяжелее, чем тюрьма. Потому что ты вспоминаешь свою жизнь и думаешь: а действительно ли стоило так жить? Стоило ли посвящать всю свою жизнь работе? Стоило ли с детства мечтать только о том, чтобы жить в своей свободной европейской стране? Когда книжка была написана, я поняла, что — да. И сожалений у меня на самом деле нет. И это было очень важно понять для самой себя.

Во-вторых, я согласилась на работу с Юрием, потому что нужно было написать книгу о Беларуси, о нашей борьбе. Белорусы — очень героический народ: они сражаются за свою свободу сотни лет, борются с режимом Лукашенко больше трех десятилетий. А книг об этом на самом деле очень мало. Либо их вообще нет.

Наталья Радина

Главный редактор сайта Charter97.org обратила внимание, что многие белорусы, которые выступили против режима Лукашенко в 2020 году, не знают истории сопротивления. Не знают ее и в Европе, которая после белорусской революции стала больше интересоваться нашей страной. Одна из задач книги — рассказать о тех, кто боролся с Лукашенко до событий 2020 года:

— Я лично знала многих людей, которые погибли в этой борьбе c режимом. Таких как Виктор Гончар, Геннадий Карпенко, Юрий Захаренко, Анатолий Красовский. Многие мои коллеги-журналисты погибли в этой борьбе за свободу. Это основатель сайта «Хартия’97» Олег Бебенин, журналист Дмитрий Завадский, это моя подруга Вероника Черкасова.

Многие журналисты рано умерли из-за тяжелых болезней, и очень много вопросов, почему это произошло. Я перечисляю в этой книжке десятки и десятки имен журналистов, с которыми мы работали в независимых изданиях с 90-х годов.

Этих героев, которые выступали против режима Лукашенко, было очень-очень много, и их имена стали забываться. Когда Юрий предложил: давай ты будешь рассказывать, и мы будем писать эту книгу, — я согласилась. Потому что об этом нужно вспоминать, об этом нужно говорить.

Я очень благодарна, что мне помогали рассказывать настоящую историю Беларуси Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко. Очень важно, чтобы она была написана. Потому что мы сами иногда забываем, что делали 10–15–20 лет назад. А это нужно помнить, потому что, считаю, было сделано много достойных дел.

Ксендз Вячеслав Борок спросил Наталью Радину, как ей удавалось побороть страх, ведь борьба с режимом сопряжена с постоянной опасностью:

— Не могу сказать, что я никогда не боялась: были разные моменты. Но этот страх нужно было преодолеть. Потому что самое главное — чтобы этот страх не овладел тобой. Вот и все. Я такой же человек, как все вы в этом зале. Я уверена, что почти все хотят, чтобы Беларусь была свободной, и делают для этого очень много. Потому что книга же не о том, «какая героиня, какая невероятная Наталья Радина». Моя жизнь — это только маленькая часть большой борьбы белорусского народа за свою свободу, за свою страну. Уверена, что о жизни каждого из вас можно написать хорошую книгу. Я благодарна судьбе, что Юрий решил написать эту книгу о моей жизни. Но я уверена, что еще появится много-много книг о белорусах, известных и неизвестных, которые борются за свободу своей страны.

Cегодня самое главное для белорусов — ни о чем не сожалеть, нужно выходить из депрессии. Вообще не понимаю этого состояния, которое сейчас очень популярно в эмиграции: «Вот как у нас все плохо». Это всего лишь этап. Да, сейчас тяжелые времена, но они закончатся, поверьте мне!

Сколько этих этапов было за время борьбы белорусов за свободу. Вспомните восстания, в которых белорусы участвовали еще в 19-м веке вместе с поляками и литовцами. И что, у них было все хорошо? Но они продолжали делать то, что должны: боролись за свою страну.

И то же самое происходит на протяжении этих тридцати лет диктатуры Лукашенко. Мы в «Хартии’97» хорошо это знаем: подавил Лукашенко очередную акцию протеста — нужно поддержать и вдохновить белорусов. Нельзя останавливать борьбу, мы все равно победим, эта диктатура закончится.

Затем слово взял лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Главная ценность книги «Беларусь Натальи Радиной», по его мнению, в объективном изложении истории современной Беларуси, которую в последнее время начали переписывать:

— Во-первых, у нас здесь два героя. Начну с первого. Наташе, конечно, очень повезло, но на самом деле повезло всем нам. Потому что о Беларуси пишет всемирно известный историк и писатель, автор бестселлеров. Это человек, который делает очень многое не только для популяризации истории Беларуси, в том числе через книгу о Наталье, но и для разоблачения того зла, которое сейчас очевидно.

Благодарен Юрию, потому что он сразу принял нашу позицию относительно того, насколько важна Беларусь. О том, что все узлы, даже не только в нашем регионе, не только в бывшем Советском Союзе, можно развязать, решив вопрос Беларуси. Юрий по призванию не просто историк — он архивист. У него очень качественно получается работа с документами: выяснять все мельчайшие детали, складывать их и собирать.

лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников

Хотел бы перейти к героине. Дело в том, что у Юрия это не первая биография: сначала он написал о жизни Оруэлла. И сейчас он написал о Наталье Радиной, которая живет в мире Оруэлла, которая сегодня во всем этом варится и со всем этим сражается. И то, что через Наталью действительно можно рассказывать историю Беларуси, историю борьбы — это так. И я благодарен Наташе за то, что эта книга появилась. Я знаю, как сложно было, как тяжело было над ней работать.

Сегодня альтернативная правда повсюду — у историков, журналистов, аналитиков. Они создают историю Лукашенко и сами начинают в нее верить. Я вижу, что уже двадцатилетние люди говорят, что они и в Афганистане воевали, и Ельцина в Белом доме защищали. Вот так: они создают эту искусственную историю.

Но Наталья — настоящая героиня! Она действительно невероятно много сделала для Беларуси. И что мне всегда в ней нравилось — никогда не смотрела в сторону других стран. Даже когда она оказалась в благополучной Голландии, она сделала все, чтобы переехать ближе к Минску — в Литву, а потом в Польшу.

Когда был побег из Беларуси, когда она была известна в мире и могла воспользоваться этим, — у нее никогда не было мысли бросить работу в «Хартии» и Беларусь. Я очень благодарен нашим двум героям за то, что эта книга появилась.

Известный украинский журналист Евгений Климакин рассказал, почему его соотечественникам важно прочитать книгу «Беларусь Натальи Радиной:

— Один человек в Минске узурпировал власть, продал и отдал белорусский язык, белорусскую культуру, белорусскую территорию, куда оккупанты могут въехать и делать все, что угодно, — поэтому в понимании многих украинцев, из-за этого человека, который сидит в Минске, которого даже по имени не хочется называть, Беларусь воспринимается как продолжение России.

И именно эта книга, такие люди, как Наталья Радина, такие люди, как бойцы Полка Калиновского, такие люди, которые в 2022 году подрывали железнодорожные пути и переворачивали вагоны с российской техникой, — показывают: Беларусь — это не Россия.

Известный украинский журналист Евгений Климакин

Именно такие люди, как Наталья Радина, разделяют с нами, украинцами, общие ценности. Они видят свое будущее не в России, не в какой-то непонятной стране, которая будет нейтральной между Россией и Западом, чтобы никуда не вмешиваться. Нет! Только такие люди понимают, что наше общее будущее, спокойное будущее — это ЕС, это НАТО.

Поэтому я очень хотел бы, чтобы как можно больше людей из Украины прочитало эту книгу и узнало, что белорусский протест начался не в 2020 году, что он был гораздо раньше. Что многие люди заплатили за это своими жизнями.

Приветствую появление этой книги. А тебя, Наталья Радина, я очень сильно уважаю и люблю. Такое чувство, что у Натальи сегодня день рождения, но сегодня песни мы петь не будем, а просто скажем тебе: многих лет.

Чтобы мы как можно быстрее дожили до того времени, когда в Беларуси мы сможем сменить этот режим. Чтобы все белорусы, которые мечтают о своем доме, о том, чтобы увидеть своих друзей, родителей, сходить на могилы своих родных, — чтобы это в конце концов стало возможным.

Трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя поделилась историей, как ей помогла Наталья Радина:

— Эта книга – о каждом из нас. Это книга о каждом честном белорусе, который борется за правду, который борется за свою страну, который любит свою страну, который готов идти до самого конца.

Вы все знаете Наталью: она такая честная, сильная женщина с крепким внутренним стержнем. Так и есть. Она любит свою страну, у нее есть та опора, на которой она стоит.

Но с другой стороны, это мягкая, добрая женщина, которая никогда не пройдет мимо. Знаете, кто первый человек, который мне написал, когда началась война? Я тогда была в Украине. Это была Наталья, а мы до этого всего один раз встречались. Она первая написала: «Саша, давай, быстрее приезжай! Мы поможем!»

Трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя

Отвечая на вопросы из зала, Юрий Фельштинский высказал мнение, что для остановки войны в Украине нужны два действия — свержение режима Лукашенко и удары по Москве:

— Свержение режима Лукашенко — легкая задача. Ведь вторжение в Курскую область и операция «Паутина» — задачи намного труднее. Однако, как мы видим, нет политического решения такого типа. Почему оно не принято — другой вопрос.

Что касается ударов по Москве — единственная территория, которая что-то определяет в России, это столица РФ. Нужно быть очень непрофессиональным человеком (не хочется говорить «идиотом»), чтобы этого не понимать. Не только потому, что в Москве сосредоточено 10% населения, что очень много, все миллионеры, пропагандисты и чиновники — в Москве.

Самое главное — когда 24 апреля 2023 года командир «Вагнера» Уткин написал твит, что идет на Москву, Путин исчез. Столица России опустела, можно посмотреть кадры этих дней. Москва вымерла. По городу ездили какая-то военная техника. Люди в военной форме брали под контроль здания, на которые никто не собирался нападать.

Поэтому если стоит задача остановить эту войну — нужно наносить удары по Москве. Никак иначе Россию за стол переговоров не посадить. Если есть идея попробовать создать ситуацию, когда в России появятся силы, которые будут заинтересованы в устранении режима Путина, они могут подняться только в том случае, если будут нанесены удары по Москве.

Юрий Фельштинский

В конце Наталья Радина ответила на вопрос, что для нее лично значит Беларусь:

— Беларусь — моя родная страна. Это все белорусы, это моя мама, мой отец, моя семья. Поэтому Юрий пишет в этой книге, а я рассказываю о своем роде. Среди моих близких очень многие были репрессированы, многие были депортированы из Беларуси во время Первой мировой войны. Мои родные сидели в тюрьмах, были депортированы в Сибирь после 1939 года. Семейных историй было много и разных. И все это — про белорусов. Когда у нас бывали легкие времена? Всегда было тяжело. Но люди выживали и все равно заботились не только о себе, но и своей родной земле.

Что еще для меня Беларусь? Меня очень впечатлило видео из Минской филармонии. Вы, наверное, его видели: когда шел концерт памяти Владимира Мулявина, легендарного лидера ансамбля «Песняры», на большом экране показали кадры, как он поет песню «Малітва» на стихи нашего поэта Янки Купалы. И тогда весь зал встал. Все люди поднялись одновременно. Никто им этого не приказывал, никто не давал команду — люди просто встали.

И вот это для меня Беларусь. И это сегодня доказывает, что белорусы не сломлены. Как бы ни была тяжела ситуация, сегодня нет возможности протестовать, нет возможности открыто выразить свой протест этой власти. Но вот такими поступками люди показывают, что любят свою страну. Поэтому я верю в то, что Беларусь будет свободной. Верю в то, что все, что мы делаем для своей страны, не напрасно.

Главное — вернуться на свою землю, добиться свободы для своей страны и всех нас.

Наталья Радина

В конце встречи каждый желающий мог приобрести книгу за символическое пожертвование для политрепрессированных белорусов.

Напомним, книгу «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:

Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.

Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.

Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

Бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк

Бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк и координатор «Европейской Беларуси» Дмитрий Бондаренко с супругой Ольгой

Бывший политзаключенный, координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский

Бывший генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский

