ВСУ создали для россиян «черную дыру» под Часов Яром 10.05.2026, 17:21

1,170

Российские войска затянуло в «мясорубку».

Российские войска пытаются давить на Константиновку через Ступочки и Предтечино, но упираются в проблему Часова Яра, пишут СМИ. По оценке военного эксперта Александра Коваленко, этот район стал для оккупантов «черной дырой»: туда идут люди, техника и снабжение, вся логистика, но значительная часть уничтожается дронами еще на подходах.

Для России Часов Яр остается важным узлом. Если бы оккупанты смогли полностью захватить город, это облегчило бы им давление на Константиновку с восточного фланга.

«Часов Яр для россиян постепенно превращается в какую-то черную дыру, или, условно говоря, в новую Чорнобаевку. Они туда отправляют материально-техническое обеспечение, силы и средства, но значительная часть всего этого уничтожается еще на подходах. Что-то, конечно, доезжает, но в целом этот участок для них стал местом, где ресурсы просто исчезают без видимого результата», - пишет он.

Российские подразделения вынуждены тратить ресурсы, подтягивать технику и пытаться удерживать снабжение под ударами украинских сил. Вместо быстрого продвижения враг получает потери и новые проблемы с логистикой.

Константиновка держит

По словам Коваленко, полноценные городские бои за Константиновку в ближайшее время маловероятны. Россия пытается искать обходные направления, но без контроля над Часов Яром ее возможности ограничены.

Принцип действия украинских дронов как «тяжелого препятствия» для российской армии заключается в создании «прозрачного поля боя» и высокоточной изоляции зоны боевых действий.

1. Дроны средней дальности и FPV-камикадзе систематически уничтожают транспорт снабжения на глубине до 20–100 км. Это «выжигает» цепочки поставок, оставляя передовые части без боеприпасов и топлива.

2. Постоянное присутствие разведывательных и ударных дронов в небе делает невозможным скрытное передвижение. Пехота вынуждена перемещаться короткими перебежками между укрытиями, а техника - прятаться, что фактически парализует наступательные операции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com