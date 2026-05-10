10 мая 2026, воскресенье, 18:33
Армения ответила Путину на угрозы «повторить судьбу Украины»

5
  • 10.05.2026, 17:58
  • 2,592
Решение о движении к ЕС примут в Ереване, а не в Москве.

Армения ответила Путину после его требования быстрее определиться между Россией и ЕС. Глава МИД Арарат Мирзоян заявил, что Ереван примет решение о евроинтеграции тогда, когда сочтет нужным. Сейчас Армения остается членом ЕАЭС, но ее европейские устремления никуда не исчезли.

«На данный момент мы члены ЕАЭС, продолжаем нашу деятельность там, и не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления. Когда придет время решений, решим. Мы сегодня - члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим», - заявил глава МИД Армении.

Угроза Путина и Украина

Накануне Путин предложил Армении провести референдум о возможном движении в сторону Евросоюза. Он заявил, что Москва якобы готова к «мягкому, интеллигентному и взаимовыгодному разводу», если Ереван выберет ЕС. Но сразу после этого Путин начал угрожать судьбой Украины.

Он связал войну против Украины с ее европейским выбором и фактически напомнил Армении, что Кремль считает право соседних стран на самостоятельный курс своей зоной давления.

После закрепления курса Украины на ЕС в 2014 году, Россия начала вооруженную агрессию с захвата Крыма «зелеными человечками» и разжигания войны на Донбассе.

Сегодня по похожему пути дистанцирования от Москвы идет и Армения: Ереван официально заморозил членство в ОДКБ, ратифицировал Римский статут МУС и к 2026 году законодательно закрепил намерение вступить в Евросоюз, заменяя российские гарантии безопасности партнерством с Западом.

