Белорусы рискуют остаться без такси в непогоду и часы пик 10.05.2026, 18:05

Таксист раскрыл, почему ограничение тарифов может привести к нехватке машин на линии.

МАРТ заключил соглашение с крупнейшими диспетчерами такси о сдерживании цен в часы пик и непогоду. Однако один из водителей в тематическом канале «От борта» опубликовал подробный расчет доходов и заявил, что при ограничении коэффициентов часть водителей может отказаться выходить на линию, а пассажирам придется вспомнить про общественный транспорт.

Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило о подписании соглашения с диспетчерами такси, которые контролируют более 90% рынка, — среди них «Яндекс Go», «A1 Такси» и «Такси 152». Документ предусматривает обязательство не повышать резко цены в периоды повышенного спроса — например, в часы пик или во время плохой погоды.

Однако автор канала считает, что в реальности белорусы из-за этого рискуют «пересесть на автобусы».

«Водитель такси не зарабатывает в час пик или непогоду, а диспетчер эту цену не задирает. И вот почему», — написал он.

Для объяснения водитель предложил собственную схему расчетов. Согласно его выкладкам, чтобы за месяц заработать условные 800 долларов, таксисту нужно работать примерно по 12 часов минимум 15 дней в месяц — всего около 180 часов. При этом чистый заработок после всех расходов он оценил примерно в 12 рублей в час.

«Для понимания процесса возьмем средний заработок в час (чистыми) 12 бел. рублей. Значит в 15 минут таксист должен заработать 3 рубля», — пояснил автор.

Дальше водитель разбил обычную поездку на этапы. В идеальных условиях схема выглядит так: около пяти минут уходит на то, чтобы доехать до клиента, еще примерно пять минут занимает сама поездка, также пять минут — дорога к следующему пассажиру.

Таким образом, за час водитель успевает выполнить примерно четыре коротких заказа. Если с каждого заказа после всех расходов остается около 3 рублей чистого дохода, то за час выходит примерно 12 рублей.

При этом пассажир, как отмечает автор, платит значительно больше — условные 10 рублей за поездку. Но большая часть суммы уходит не водителю.

«Таксист с этой суммы отдает: процент Яндексу (или другому диспетчеру), процент парку или фиксированную сумму аренды авто, деньги на топливо, деньги на амортизацию. Если на своей машине, а там еще прибавляется ФСЗН, налог и другие расходы», — объясняет он.

Проблема начинается в снегопад, ливень или сильные пробки — тогда время каждого этапа поездки резко увеличивается.

«Чтобы доехать до вас, таксисту в метель по еще не посыпанным коммунальными службами дорогам нужно уже не 5 минут, а 10. А если спрос большой, а машин на линии мало (не все таксисты хотят работать в непогоду и даже в часы пик), то уже не 10, а 15 минут. И отвезти вас из пункта А в точку Б уже тоже не пять минут (в среднем), а 10−15. И доехать до нового клиента», — написал водитель.

Из-за этого, по его словам, за час таксист успевает выполнить уже не четыре заказа, а два, а иногда и меньше. При этом расходы на бензин, износ машины и риск ДТП, наоборот, растут.

Если тарифы в такой ситуации останутся обычными, то водитель заработает почти вдвое меньше, хотя работать станет тяжелее, утверждает автор:

«И если диспетчер, например, тот же Яндекс, не будет повышать стоимость поездки, то водитель получит все тот же доллар. Ну ок. При «небольшом повышении» − 1,2−1,3 за две поездки в час. И это уже 2,6 доллара. А нагрузка в метель, дождь и даже просто «пробочные» часы пик? А повышение риска ДТП? В итоге водитель заработает меньше, а задолбается больше».

Автор также считает, что последствия нового подхода могут ударить прежде всего по самим пассажирам.

«Поедет ли водитель при таких условиях работать? Нет. К вашим услугам — общественный транспорт», — написал он и предположил, что если работа станет нерентабельной, часть водителей уйдет из профессии или снова начнет работать «в тени». А это, по его мнению, в итоге приведет либо к нехватке машин, либо к новому росту тарифов.

«И мы опять вспомним про общественный транспорт. Потому что «наши люди в булочную на такси не ездят», — заключил таксист.

