закрыть
6 мая 2026, среда, 15:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В окружении Путина раскол: два крупных клана устроили «войну» за власть

3
  • 6.05.2026, 15:27
  • 2,682
В окружении Путина раскол: два крупных клана устроили «войну» за власть

Между администрацией главы России и силовиками возник открытый конфликт.

В Кремле в окружении Путина возник глубокий раскол, аналогичный тому, который возник перед переизбранием Бориса Ельцина в 1996 году. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник в российской власти. Противоречия усилились в преддверии выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь.

Кириенко против ФСБ

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко «и его команда» пытаются убедить Путина, что он может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий. В то же время наиболее влиятельная в стране Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (2-я служба) ФСБ настаивает: стабилизировать ситуацию можно только жесткими методами и «закручиванием гаек».

Это разные подходы, разные ставки и разные команды, конкурирующие за внимание Путина.

Повторение раскола

Источник WP сравнил ситуацию с противостоянием 1996 года. Тогда сторонники жесткой линии хотели сохранить власть Ельцина, отменив или отложив президентские выборы и введя военное положение. Олигархи же хотели профинансировать его избирательную кампанию. Сегодня ставки похожие: или сценарий контролируемых выборов, или эскалация репрессий.

Ходорковский подтверждает

Экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский в беседе с WP подтвердил версию издания. «Между администрацией президента и вторым управлением ФСБ существует абсолютно очевидный конфликт. Эти ребята получили много полномочий и начали очень сильно закручивать гайки. Администрация президента пытается каким-то образом дать понять Путину, что ситуация может выйти из-под контроля», — сказал он.

The Washington Post называет несколько публичных признаков конфликта. В конце апреля начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков на конференции по демографии заявил: «Общество устало от запретительной риторики, невозможно еще чего-то запрещать».

В ФСБ продвигают все более жесткое ограничение Интернета, запрет мессенджеров и свободного доступа к западным сайтам. Неделю назад в публичном выступлении Путин дал понять, что выступает за продолжение «закручивания гаек».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин