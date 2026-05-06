В окружении Путина раскол: два крупных клана устроили «войну» за власть 3 6.05.2026, 15:27

Между администрацией главы России и силовиками возник открытый конфликт.

В Кремле в окружении Путина возник глубокий раскол, аналогичный тому, который возник перед переизбранием Бориса Ельцина в 1996 году. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник в российской власти. Противоречия усилились в преддверии выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь.

Кириенко против ФСБ

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко «и его команда» пытаются убедить Путина, что он может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий. В то же время наиболее влиятельная в стране Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (2-я служба) ФСБ настаивает: стабилизировать ситуацию можно только жесткими методами и «закручиванием гаек».

Это разные подходы, разные ставки и разные команды, конкурирующие за внимание Путина.

Повторение раскола

Источник WP сравнил ситуацию с противостоянием 1996 года. Тогда сторонники жесткой линии хотели сохранить власть Ельцина, отменив или отложив президентские выборы и введя военное положение. Олигархи же хотели профинансировать его избирательную кампанию. Сегодня ставки похожие: или сценарий контролируемых выборов, или эскалация репрессий.

Ходорковский подтверждает

Экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский в беседе с WP подтвердил версию издания. «Между администрацией президента и вторым управлением ФСБ существует абсолютно очевидный конфликт. Эти ребята получили много полномочий и начали очень сильно закручивать гайки. Администрация президента пытается каким-то образом дать понять Путину, что ситуация может выйти из-под контроля», — сказал он.

The Washington Post называет несколько публичных признаков конфликта. В конце апреля начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков на конференции по демографии заявил: «Общество устало от запретительной риторики, невозможно еще чего-то запрещать».

В ФСБ продвигают все более жесткое ограничение Интернета, запрет мессенджеров и свободного доступа к западным сайтам. Неделю назад в публичном выступлении Путин дал понять, что выступает за продолжение «закручивания гаек».

