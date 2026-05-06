Белоруска посоветовала туристам из РФ зефир с «сюрпризом»
- 6.05.2026, 15:33
Настоящий белорусский маркетинг.
Пользовательница Threads под ником olya_dymkova рассказала о случае, свидетелем которого стала в магазине.
«Сегодня наша землячка советовала очень российским туристам Nano зефир, — пишет она. — Так его хвалила, что он самый вкусный в РБ и без сахара. Очень гостеприимная женщина оказалась».
Отметим, что зефир Nano от «Красного пищевика» у многих вызывает «слабительный эффект» из-за сахарозаменителя.
Комментаторы гостеприимство белоруски оценили. Сайт Charter97.org приводит самые популярные ответы:
— Истинная дочь cвоей страны.
— И ведь это чистая правда: вкусный и без сахара.
— Я её не знаю, но уверен, что она замечательный человек.
— Она не достаточно гостеприимна. Мармелад нужно было рекомендовать, он в 2 раза шустрее.
— Вот это настоящий белорусский маркетинг на доброте. После такого Nano зефир — уже не просто зефир, а сувенир с легендой.
— Надо акцию сделать: при пересечении границы зефирка в подарок.
— Поднять щиты за королеву!