Белоруска посоветовала туристам из РФ зефир с «сюрпризом»

Настоящий белорусский маркетинг.

Пользовательница Threads под ником olya_dymkova рассказала о случае, свидетелем которого стала в магазине.

«Сегодня наша землячка советовала очень российским туристам Nano зефир, — пишет она. — Так его хвалила, что он самый вкусный в РБ и без сахара. Очень гостеприимная женщина оказалась».

Отметим, что зефир Nano от «Красного пищевика» у многих вызывает «слабительный эффект» из-за сахарозаменителя.

Комментаторы гостеприимство белоруски оценили. Сайт Charter97.org приводит самые популярные ответы:

— Истинная дочь cвоей страны.

— И ведь это чистая правда: вкусный и без сахара.

— Я её не знаю, но уверен, что она замечательный человек.

— Она не достаточно гостеприимна. Мармелад нужно было рекомендовать, он в 2 раза шустрее.

— Вот это настоящий белорусский маркетинг на доброте. После такого Nano зефир — уже не просто зефир, а сувенир с легендой.

— Надо акцию сделать: при пересечении границы зефирка в подарок.

— Поднять щиты за королеву!

