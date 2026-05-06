«Весь Урал на ушах и негодует» 6 6.05.2026, 10:36

Z-пропагандист рассказал о реакции россиян на удары ВСУ.

Z-блогер Даниил Туленков в своём Telegram-канале описал реакцию жителей Урала на атаки украинских беспилотников. По его словам, в регионе впервые включили сирены ПВО, а полиция начала оповещать население через громкоговорители. Местные сообщества в соцсетях, как он отмечает, заполнены вопросами и растерянностью.

«Впервые в жизни, я, житель вечно тылового города, слышу такие звуки. Менты ездят по городу с оповещением: внимание, ракетная опасность. Весь Урал на ушах и негодует. Впервые у нас сирены ПВО включили. Урал проснулся. Читаю городские и квартальные паблики: а чо, у нас война что ли какая-то?» — пишет Туленков.

Теперь же, как следует из описания блогера, ситуация воспринимается иначе: жители Урала впервые ощутили, что последствия боевых действий могут затрагивать и их регионы.

