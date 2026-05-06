В Минске нельзя будет купить талон у водителей общественного транспорта 2 6.05.2026, 11:24

Уже через несколько месяцев.

Минские чиновники 5 мая сообщили, что в столице планируют отказаться от продажи бумажных талонов у водителей общественного транспорта. Об этом передаёт агентство «Минск-Новости».

Ожидается, что уже осенью 2026 года пассажиры не смогут купить билеты у водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. Сейчас такая возможность служит своеобразной «подстраховкой» на случай, если у человека нет талона под рукой.

При этом полностью бумажные билеты из обращения пока не исчезнут. Их по-прежнему можно будет приобрести:

— в киосках Минсктранс,

— в торговых точках сети Табакерка,

— в кассах метрополитена.

