6 мая 2026, среда, 12:21
В Беларуси появится новая специальность

  • 6.05.2026, 11:54
Ей будут учить в Гомеле.

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины в этом году запускает новую специальность «туризм и гостеприимство», сообщает БелТА. Для региона это фактически новое направление — по словам ректора Сергея Хахомова, ни один университет Гомельской области ранее не готовил таких специалистов.

Решение связано с растущим вниманием государства к туристической отрасли.

Обучение по новой специальности будет проходить на геолого-географическом факультете, в очной форме и продлится четыре года.

Программа ориентирована на практику: студентам будут преподавать как базовые дисциплины, так и современные направления. В их числе — менеджмент в туризме, работа турагентств и туроператоров, маркетинг и экскурсоведение.

Также курс включает изучение бренд-менеджмента, рекламы и PR, стартап-технологий, предпринимательства, креативных индустрий и арт-менеджмента.

