6 мая 2026, среда, 12:56
Porsche побила свой собственный рекорд

  • 6.05.2026, 12:29
Видеофакт.

Porsche вновь заявила о себе на Нюрбургринге, улучшив собственный результат круга для 911 GT3. Во время новой попытки автомобиль показал время 6:50.863, что почти на пять секунд быстрее предыдущего достижения версии 992.1 с тем же комплектом доработок, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя результат уступает недавним рекордам Corvette ZR1X и Ford, прогресс Porsche выглядит значительным. Более того, обновленный GT3 Manthey оказался быстрее стандартной версии без доработок более чем на пять секунд.

Секрет улучшений — в аэродинамике и подвеске. Пакет Manthey включает новые передние и задние крылья для увеличения прижимной силы, регулируемую подвеску и переработанное днище с удлиненными аэродинамическими элементами. В максимальной конфигурации автомобиль развивает до 540 килограммов прижимной силы — почти на уровне лидеров сегмента.

При этом силовая установка осталась прежней: атмосферный оппозитный двигатель объемом 4,0 литра мощностью 518 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой PDK. Масса автомобиля составляет около 1 480 кг.

Улучшение времени стало возможным благодаря доработкам и тесному сотрудничеству. Новый результат подтверждает — даже без увеличения мощности инженеры могут делать авто еще быстрее за счет точной настройки и аэродинамики.

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
