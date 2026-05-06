Porsche побила свой собственный рекорд
- 6.05.2026, 12:29
Porsche вновь заявила о себе на Нюрбургринге, улучшив собственный результат круга для 911 GT3. Во время новой попытки автомобиль показал время 6:50.863, что почти на пять секунд быстрее предыдущего достижения версии 992.1 с тем же комплектом доработок, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Хотя результат уступает недавним рекордам Corvette ZR1X и Ford, прогресс Porsche выглядит значительным. Более того, обновленный GT3 Manthey оказался быстрее стандартной версии без доработок более чем на пять секунд.
Секрет улучшений — в аэродинамике и подвеске. Пакет Manthey включает новые передние и задние крылья для увеличения прижимной силы, регулируемую подвеску и переработанное днище с удлиненными аэродинамическими элементами. В максимальной конфигурации автомобиль развивает до 540 килограммов прижимной силы — почти на уровне лидеров сегмента.
При этом силовая установка осталась прежней: атмосферный оппозитный двигатель объемом 4,0 литра мощностью 518 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой PDK. Масса автомобиля составляет около 1 480 кг.
Улучшение времени стало возможным благодаря доработкам и тесному сотрудничеству. Новый результат подтверждает — даже без увеличения мощности инженеры могут делать авто еще быстрее за счет точной настройки и аэродинамики.