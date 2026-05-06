Стало известно о погоде в Беларуси на 9 мая 6.05.2026, 13:06

Сохранится ли жара?

Оранжевый уровень опасности объявил на 7 мая Белгидромет.

В четверг ночью по северо-западной половине, а днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы. Днем при грозах возможны ливни и шквалистое усиление ветра. Порывы будут достигать 15−20 м/с.

По юго-востоку максимальная температура воздуха достигнет +30°С. В Минске ожидается гроза, днем при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра.

8 мая будет облачно и ненастно, передает метеосервис pogoda.by. В отдельных районах страны ожидаются грозы и сильные дожди. Температура воздуха днем распределится от +9°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку.

9 мая ожидается «прохладная ветреная погода». Днем в некоторых районах страны пройдут дожди с грозами. Днем температура будет колебаться от +8°С по северу до +21°С по юго-востоку страны.

