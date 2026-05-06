закрыть
6 мая 2026, среда, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На аукцион выставлены личные вещи Мэттью Перри

  • 6.05.2026, 13:37
На аукцион выставлены личные вещи Мэттью Перри
Мэттью Перри

Инициатива направлена на помощь для людей с зависимостью.

Личные вещи актера Мэттью Перри, звезды сериала «Друзья», будут выставлены на аукцион в следующем месяце. Инициатива проводится совместно с его благотворительным фондом и направлена на изменение отношения общества к людям с зависимостью, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Среди лотов — 26 оригинальных сценариев эпизодов «Друзей», включая финал сериала, а также подписанные сценарии с автографами Перри и его коллег по шоу. На продажу также выставлены фотоальбом, реквизит из квартиры Моники и другие памятные предметы.

Часть средств от аукциона будет направлена на развитие фонда Мэттью Перри, поддержку медицинских программ лечения зависимостей и помощь реабилитационным организациям. Среди получателей — исследовательские и благотворительные инициативы в США.

Отдельно на торги выставлены награды актера, включая премию SAG, а также произведения искусства известных авторов.

Аукцион стартует 5 июня, а предварительный просмотр предметов уже открыт в галерее в Беверли-Хиллз. Торги пройдут онлайн и офлайн.

Представители фонда заявили, что цель проекта — продолжить миссию Перри: бороться со стигмой зависимости и расширять доступ к помощи тем, кто проходит лечение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин