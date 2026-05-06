На аукцион выставлены личные вещи Мэттью Перри 6.05.2026, 13:37

Мэттью Перри

Инициатива направлена на помощь для людей с зависимостью.

Личные вещи актера Мэттью Перри, звезды сериала «Друзья», будут выставлены на аукцион в следующем месяце. Инициатива проводится совместно с его благотворительным фондом и направлена на изменение отношения общества к людям с зависимостью, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Среди лотов — 26 оригинальных сценариев эпизодов «Друзей», включая финал сериала, а также подписанные сценарии с автографами Перри и его коллег по шоу. На продажу также выставлены фотоальбом, реквизит из квартиры Моники и другие памятные предметы.

Часть средств от аукциона будет направлена на развитие фонда Мэттью Перри, поддержку медицинских программ лечения зависимостей и помощь реабилитационным организациям. Среди получателей — исследовательские и благотворительные инициативы в США.

Отдельно на торги выставлены награды актера, включая премию SAG, а также произведения искусства известных авторов.

Аукцион стартует 5 июня, а предварительный просмотр предметов уже открыт в галерее в Беверли-Хиллз. Торги пройдут онлайн и офлайн.

Представители фонда заявили, что цель проекта — продолжить миссию Перри: бороться со стигмой зависимости и расширять доступ к помощи тем, кто проходит лечение.

