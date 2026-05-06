Гендиректор «Лаборатории Касперского» выступил против Путина 6.05.2026, 13:45

Евгений Касперский

Евгений Касперский раскритиковал ограничения интернета в России.

Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью журналу «Эксперт» заявил, что ограничения интернета в России негативно влияют на бизнес. Он также предупредил, что интернет сопоставим с электричеством по своей значимости и является критической инфраструктурой для государства и общества.

Попытки строить суверенный интернет он тоже не оценил. Бизнесмен считает, что построить подконтрольный интернет странам будет сложно и с точки зрения логистики — невозможно. «Конечно, если сильно захотеть отрезать себя полностью от внешнего мира, то можно перейти и на бумажную почту или факсы. Но на практике в «железном интернет-занавесе» всегда найдутся дыры. Даже в Северной Корее, которая считается самым изолированным государством, все равно есть выходы в интернет», — говорит Касперский. Предприниматель считает, что чисто технически построить полностью суверенную ИТ-инфраструктуру, интернет очень сложно — нужны комплектующие, оборудование, дата-центры, провода, оптика, софт и так далее. По его словам, ИТ-проекты в России тогда останутся без экспорта, не выживут или в лучшем случае будут влачить жалкое существование.

Он отмечает, что на его бизнес повлияли ограничения, а главное неудобство было связано с трудностями коммуникаций через привычные мессенджеры, так как у компании 37 офисов по всему миру. Также основатель антивируса обратил внимание на ситуацию с VPN и считает, что этот инструмент неправильно воспринимают. «Уже лет 35, почистив зубы, сев за компьютер работать, первым делом я включаю VPN. Сегодня про эту тему много говорят, но в основном очень однобоко. VPN создан для того, чтобы безопасно связывать удаленные друг от друга части, например, одной и той же компании: чтобы сотрудники, которые находятся в Питере, Сан-Паулу, Гонконге... В 2026 г. без VPN любой мало-мальски крупный бизнес работать не сможет!» — считает Касперский.

Отключения интернета в России приводят к прямым убыткам у бизнеса. Столичный бизнес мог потерять до 5 млрд рублей из-за отключения интернета в центре Москвы в период с 6 по 10 марта 2026 года. Наибольший удар пришелся на малый и средний бизнес: курьерские службы, такси, каршеринг и розницу, работающую с POS-терминалами. Очередная волна ограничений ожидается на период майских праздников. 5 мая в Москве и Питере произошли временные ограничения мобильной связи, отключения интернета и задержки SMS. Власти объясняют это мерами безопасности на фоне массовых мероприятий, посвященных 9 мая. В МТС сообщили, что могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов, и рекомендовали пользоваться домашним Wi-Fi.

