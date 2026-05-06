По спецтрибуналу для Путина принято окончательное решение 6.05.2026, 14:20

Евросоюз будет играть ведущую роль.

Совет ЕС утвердил решение о подписании Европейским Союзом Расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале по преступлению агрессии России против Украины, который будет касаться первых лиц РФ, включая главу Кремля Владимира Путина.

Указанное решение, как передает корреспондент «Европейской правды» из Брюсселя, было принято Советом ЕС.

Евросоюз принял решение войти в число учредителей Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Утверждение указанного решения означает, что Евросоюз подпишет Расширенное частичное соглашение о Специальном трибунале по преступлению агрессии России против Украины, после того как оно будет утверждено Комитетом министров Совета Европы.

«На более позднем этапе, когда достаточное количество государств-членов Совета Европы выразит свое намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению, Еврокомиссия подаст в Совет ЕС предложение о решении Совета ЕС о заключении этого Расширенного частичного соглашения», – пояснил «ЕвроПравде» компетентный в указанном вопросе чиновник ЕС на условиях анонимности.

После этого Совет ЕС должен будет обратиться за согласием Европейского парламента.

После успешного голосования в Европарламенте и последующей ратификации в Совете ЕС, Евросоюз подпишет Расширенное частичное соглашение и присоединится к спецтрибуналу как соучредитель.

Планируется, что ЕС будет играть ведущую роль в деятельности спецтрибунала и войдет в его руководящий комитет.

Специальный трибунал будет иметь мандат на преследование высшего политического и военного руководства за преступление агрессии против Украины. Он создается под эгидой Совета Европы после подписания 25 июня 2025 года соглашения между Украиной и Советом Европы об учреждении Специального трибунала.

О желании присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Специальном трибунале по расследованию преступления агрессии России против Украины заявили уже 24 страны (последняя – Бельгия).

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал, что это соглашение будет вынесено на голосование на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

