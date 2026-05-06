6 мая 2026, среда, 15:58
Политолог: В ОДКБ и ЕАЭС могут остаться только Россия и Лукашенко

  6.05.2026, 15:20
Саммит в Ереване показал разворот Армении к Западу и кризис российских «союзов».

В Ереване прошел исторический саммит Европейского политического сообщества с участием лидеров ЕС, Украины, Великобритании и Канады.

Что саммит в Ереване означает для Армении и как он может изменить баланс сил на Южном Кавказе?

Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO, Братислава) Григорием Месежниковым:

— Это важное событие. Может быть, оно менее важно для тех государств Западной Европы, которые участвуют в этом проекте. А для Армении, я думаю, оно более важно, потому что это сигнал о том, что Армения, отталкиваясь от своей прежней внешнеполитической доктрины, начинает более активно участвовать в сотрудничестве с западными странами.

Армения с геополитической точки зрения находится в очень сложной ситуации, и прежнее руководство страны после достижения независимости ориентировалось на Россию, которая, как оказалось, настоящим союзником для Армении не являлась, а разыгрывала свои игры на Южном Кавказе.

Сейчас есть возможность укрепить, может быть, где-то даже начать новые формы сотрудничества с западными странами, у которых нет каких-то особых геополитических интересов, сравнимых с интересами России. Они таких игр, которые разыгрывала Россия, конечно же, вести не будут.

Для Армении это важно не только в контексте отношений с Россией, но и в региональном измерении. Турция, насколько я знаю, не является членом этого политического сообщества, хотя, как писали СМИ, вроде бы получила приглашение. Для отношений Армении с Турцией будет важен сам факт, что Армения подключится к более тесному сотрудничеству с Западом.

С этой точки зрения, я думаю, партнерство с западными странами может принести Армении положительные результаты.

— Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не позволит превратить страну в «губернию» России и что Армения не будет «управляться, как Беларусь». Почему режим Лукашенко так болезненно воспринял это сравнение и что оно говорит о реальном статусе Беларуси в отношениях с Россией?

— Это действительно сильное заявление спикера парламента, потому что оно показывает: геополитическая ориентация Армении начинает меняться. А то, что в качестве негативного примера была приведена Беларусь, вызвало такую болезненную реакцию Лукашенко именно потому, что это попало в точку. На самом деле Лукашенко предал национальные интересы своей страны.

По сути дела, он сделал Беларусь как минимум беспрекословным союзником России, а в некоторых вопросах — просто сателлитом, вассальным государством. И, конечно же, когда армянский политик в этом контексте называет Беларусь губернией, я думаю, можно было ожидать, что именно так режим Лукашенко и отреагирует.

Потому что это подрывает нарратив о том, что Лукашенко удается удерживать независимую государственность Беларуси. А здесь, в заявлении спикера армянского парламента, все это ставится под большое сомнение — такая интерпретация, такой нарратив.

— Армения формально остается в ОДКБ и ЕАЭС, но все дальше дистанцируется от Кремля. Можно ли уже говорить, что эти «объединения» потеряли смысл как инструменты влияния России, и что теперь будет с Лукашенко и Беларусью внутри этих структур?

— Смотрите, уже формально существует так называемое союзное государство, то есть Беларусь уже находится с этим российским режимом в определенных констелляциях. В связи с тем, что это государство долгое время было фантомным, но в некоторых областях сотрудничество этих двух репрессивных режимов легче осуществлять благодаря этой структуре.

На самом деле эти две организации, ОДКБ и ЕАЭС, — это, в принципе, инструменты российского проникновения, влияния и доминирования. Так было с самого начала. Даже когда российская власть была менее репрессивной и менее агрессивной, тем не менее все это было построено для достижения стратегических целей России.

Особенно после аннексии Крыма и после начала широкомасштабной войны в Украине руководители тех государств, которые все еще формально входят в эти структуры, поняли, что Россия, конечно, никого не будет защищать. Россия будет защищать только себя. И даже не защищать, а скорее проводить агрессивную политику, разыгрывать свои геополитические игры, насаждать своих людей во власть в этих странах и прочее.

Вполне возможно, что в конечном итоге членами останутся только Россия и Беларусь, а все остальные государства расценят эту ситуацию как невыгодную для себя и выйдут из этих объединений.

