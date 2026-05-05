5 мая 2026, вторник, 22:22
МИД Беларуси заявил протест временному поверенному в делах Армении в Минске

  5.05.2026, 21:38
  • 1,522
МИД Беларуси заявил протест временному поверенному в делах Армении в Минске

Из-за слов спикера армянского парламента.

МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Там заявили, что армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями Еревана.

Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил Россию в том, что она пытается провести политическую операцию по смене власти в Беларуси. По его словам, эта страна «управляется» из РФ.

Также политик сравнил Беларусь с губернией из-за ее отношений с Россией.

