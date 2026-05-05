МИД Беларуси заявил протест временному поверенному в делах Армении в Минске
- 5.05.2026, 21:38
Из-за слов спикера армянского парламента.
МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Там заявили, что армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями Еревана.
Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил Россию в том, что она пытается провести политическую операцию по смене власти в Беларуси. По его словам, эта страна «управляется» из РФ.
Также политик сравнил Беларусь с губернией из-за ее отношений с Россией.