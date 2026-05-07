В Беларуси появятся новые зоны ожидания у границы с ЕС 1 7.05.2026, 17:32

На площадках организуют электронную очередь для водителей и пассажиров.

В Беларуси планируют построить новые зоны ожидания с электронной очередью возле трех пунктов пропуска на границе с Евросоюзом, пишет БелТА.

Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский рассказал, что новые площадки появятся у пунктов пропуска «Берестовица», «Григоровщина» и «Каменный Лог».

Строительство зоны электронной очереди возле «Берестовицы» на польском направлении начнется в ближайшее время. Завершить объект планируют к концу 2026 года. Летом стартуют работы и у латвийского пункта пропуска «Григоровщина», а закончить их рассчитывают в 2027 году.

Также изменения затронут «Каменный Лог» на границе с Литвой. Сейчас там уже есть площадка на территории логистического центра, однако ее не всегда хватает при больших очередях. Поэтому рядом собираются построить отдельную зону ожидания с электронной очередью. Работы планируют начать в следующем году.

Ранее зоны ожидания уже открыли возле пунктов пропуска «Брест» и «Козловичи».

