В Беларуси появятся новые зоны ожидания у границы с ЕС

В Беларуси появятся новые зоны ожидания у границы с ЕС1
- 7.05.2026, 17:32
На площадках организуют электронную очередь для водителей и пассажиров.
В Беларуси планируют построить новые зоны ожидания с электронной очередью возле трех пунктов пропуска на границе с Евросоюзом, пишет БелТА.
Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский рассказал, что новые площадки появятся у пунктов пропуска «Берестовица», «Григоровщина» и «Каменный Лог».
Строительство зоны электронной очереди возле «Берестовицы» на польском направлении начнется в ближайшее время. Завершить объект планируют к концу 2026 года. Летом стартуют работы и у латвийского пункта пропуска «Григоровщина», а закончить их рассчитывают в 2027 году.
Также изменения затронут «Каменный Лог» на границе с Литвой. Сейчас там уже есть площадка на территории логистического центра, однако ее не всегда хватает при больших очередях. Поэтому рядом собираются построить отдельную зону ожидания с электронной очередью. Работы планируют начать в следующем году.
Ранее зоны ожидания уже открыли возле пунктов пропуска «Брест» и «Козловичи».