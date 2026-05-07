7 мая 2026, четверг, 18:56
Украинский МиГ-29 подбил «шахед» под одобрительные возгласы детей

  7.05.2026, 17:55
Захватывающее видео.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, запечатлен момент уничтожения вражеского дрона-камикадзе типа «шахед» в небе над Ривненской областью.

Пилот украинского истребителя МиГ-29, обнаружив воздушную цель, осуществил пуск ракеты класса «воздух-воздух». На видео видна яркая вспышка от попадания, после чего обломки вражеского беспилотника начинают падать на землю.

Перехват произошел на глазах у гражданских жителей, наблюдавших за работой пилота с земли. За кадром слышны одобрительные возгласы женщин и детей, эмоционально реагирующих на мастерство украинского воина.

