Украинский МиГ-29 подбил «шахед» под одобрительные возгласы детей 1 7.05.2026, 17:55

Захватывающее видео.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, запечатлен момент уничтожения вражеского дрона-камикадзе типа «шахед» в небе над Ривненской областью.

Пилот украинского истребителя МиГ-29, обнаружив воздушную цель, осуществил пуск ракеты класса «воздух-воздух». На видео видна яркая вспышка от попадания, после чего обломки вражеского беспилотника начинают падать на землю.

Перехват произошел на глазах у гражданских жителей, наблюдавших за работой пилота с земли. За кадром слышны одобрительные возгласы женщин и детей, эмоционально реагирующих на мастерство украинского воина.

