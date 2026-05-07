«До сих пор мурашки от этой истории»: как итальянцы искали гостившего у них белоруса 7.05.2026, 18:33

Ребенок отдыхал у них около 28 лет назад.

В Threads завирусился пост о том, как супружеская пара из Италии разыскивала белорусского мальчика Юру Юрченко.

Поиском занималась женщина по имени Сильвана Мартиз. Ее семья проживает в городе Тонара, расположенном на острове Сардиния.

Ребенок отдыхал у них около 28 лет назад, тогда ему было примерно 9 лет.

Итальянцы очень тепло относились к мальчику. А теперь семья захотела узнать, как сложилась жизнь Юры, и продолжить общение.

Белорус с ником wagoddes, опубликовавший пост, отметил, что верит в силу соцсети. Он призвал всех, кто владеет какой-либо информацией, связанной с этой историей, ответить в комментариях или личных сообщениях.

Как отреагировали белорусы

Несмотря на то что девушка обращалась к гомельчанам, к обсуждению подключились белорусы из разных уголков страны.

На данный момент ветка набрала уже более 10 тыс. лайков, а количество репостов превысило 400.

Сотни белорусов оставили свои комментарии с поддержкой и личными историями под постом. Многие пожелали семье удачи в поисках.

Так, пользовательница с ником ziilesta поделилась своей историей взаимоотношений с итальянской семьей, к которой она ездила в детстве по школьной программе.

- Пока жила в Беларуси, ездила стабильно раз в год к ним, потом уже вместе с мужем. Папа Сандро и мама Джоя прилетали к нам на свадьбу, а после переезда в Швейцарию я их вижу чаще, чем родных, – написала в комментариях девушка.

И таких счастливых историй собралось немало.

Нашелся ли мальчик

Мощь социальных сетей проявила себя в полной мере. Сначала одна пользовательница сообщила, что отдыхала с похожим Юрой в санатории, и пообещала разыскать его контакты.

А уже спустя несколько часов к обсуждению подключилась пользовательница с ником daryyurchenko: на фото – ее муж.

Через день она вышла на связь с подробностями истории и подтвердила, что ее супруг – тот самый мальчик, которого ищут итальянцы. Сейчас Юрию уже 40.

Как выяснилось, мужчина соцсети не ведет. Но благодаря жене восстановить утерянные с итальянской семьей контакты все же удалось.

Пользовательница сообщила, что они с супругом уже связались с Сильваной.

- Сильвана его запомнила как bravo bambino (если переводчик не обманул, то муж был хорошим мальчиком), – поделилась в комментариях супруга Юрия.

В доказательство она прикрепила несколько фото из детской поездки мальчика в Италию.

Также пользовательница поблагодарила автора ветки и всех неравнодушных за распространение информации и призналась, что у нее «до сих пор мурашки» от этой истории.

