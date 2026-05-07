закрыть
7 мая 2026, четверг, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Атака на Пермь: дроны ударили по нефтеналивной станции

1
  • 7.05.2026, 14:42
  • 2,136
Атака на Пермь: дроны ударили по нефтеналивной станции

Ожидаются «кратковременные нефтяные осадки».

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил подробности удара по российскому городу Пермь сегодня ночью.

«Нефтеналивная станция «Лукойла» в Перми была проинспектирована в ночь с 6 на 7 мая свободолюбивыми украинскими птицами 1-го отряда СБС на предмет остатков в резервуарах, кранов и других агрегатов для перекачки нефти и ее переработки, - пишет он. - Осинтеры размещают видео из местных пабликов и говорят, что будет дымиться, ожидаются кратковременные нефтяные осадки».

Напомним, ранее СМИ сообщали о взрывах на объектах топливно-энергетического комплекса в Перми.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин