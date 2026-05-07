Атака на Пермь: дроны ударили по нефтеналивной станции

Атака на Пермь: дроны ударили по нефтеналивной станции1
- 7.05.2026, 14:42
- 2,136
Ожидаются «кратковременные нефтяные осадки».
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил подробности удара по российскому городу Пермь сегодня ночью.
«Нефтеналивная станция «Лукойла» в Перми была проинспектирована в ночь с 6 на 7 мая свободолюбивыми украинскими птицами 1-го отряда СБС на предмет остатков в резервуарах, кранов и других агрегатов для перекачки нефти и ее переработки, - пишет он. - Осинтеры размещают видео из местных пабликов и говорят, что будет дымиться, ожидаются кратковременные нефтяные осадки».
Напомним, ранее СМИ сообщали о взрывах на объектах топливно-энергетического комплекса в Перми.