Пожары в Перми: город атаковали дроны ВСУ 7.05.2026, 11:36

В городе закрыт аэропорт.

Днём 7 мая в Перми после введения режима угрозы беспилотников были зафиксированы взрывы. В городе сработали сирены, а местные жители в соцсетях сообщали о возможных ударах по промышленным районам и возгораниях после атаки дронов.

Ситуацию подтверждают региональные СМИ. В ряде школ была объявлена эвакуация, а аэропорт «Большое Савино» временно ограничил приём и отправку рейсов. Режим «беспилотной опасности» в Пермском крае ввели утром в 9:40 по Минску, все экстренные службы были приведены в готовность.

Также отмечается, что это не первый подобный инцидент в регионе за последнее время. События произошли на фоне сообщений о ночной массовой атаке дронов, в ходе которой, по данным Минобороны РФ, средства ПВО якобы уничтожили 347 беспилотников над 21 регионом страны.

