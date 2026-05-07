Forbes: Украина перестроила линии защиты для тотального контроля на фронте 7.05.2026, 12:28

Оборонительные рубежи украинской армии претерпели значительные изменения.

На ранних этапах вторжения 2022 года оборонительные позиции и полосы заграждений, построенные украинскими военными инженерами, сыграли ключевую роль в остановке продвижения россиян к Киеву. Украинские инженеры продолжили улучшать свою оборонительную сеть, когда война переросла в войну на истощение, а российские войска использовали как традиционные тактики, так и новые технологии для продвижения своих линий.

Эта оборона претерпела дальнейшую эволюцию в ответ на то, что российские военные сместили свой подход с упора на бронетехнику и артиллерию к повышенной зависимости от дронов и пехоты. В результате этой меняющейся динамики на поле боя Украина сейчас располагает сложной, глубокой оборонительной сетью, которая объединяет традиционные меры с новыми тактиками и технологиями, пишет Forbes.

В недавнем интервью на форуме «Боевая инженерия и логистика 2026» бригадный генерал Василий Сиротенко, начальник Инженерных войск Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины, описал текущее состояние украинской оборонительной системы.

Он объяснил, что она эволюционировала из традиционной многоуровневой структуры в «устойчивую оборону», созданную путем непрерывной адаптации. Нынешняя схема предназначена не только для удержания позиций, но и для формирования поля боя и создания благоприятных условий для украинских сил.

Текущая оборона Украины

Опорой оборонительной системы является плотная, многоуровневая сеть инженерных заграждений, предназначенная для блокирования любого российского продвижения на технике или пешком. К ним относятся обширные полосы спиральной колючей проволоки, противотанковые рвы и бетонные барьеры «зубья дракона», расположенные в глубину и часто повторяющиеся на последующих линиях.

Эти полосы заграждений более обширны, чем традиционные доктринальные проекты, что отчасти стало возможным благодаря инновациям на поле боя. Например, Украина адаптировала траншейный экскаватор БТМ-3 для одновременной укладки нескольких нитей колючей проволоки, что позволяет подразделениям быстро создавать плотные полосы из трех нитей, которые иногда достигают 18 рядов в рамках одной системы препятствий.

В результате получается глубокая и очень сложная оборонительная сеть. Сиротенко подчеркнул, что вместо того, чтобы служить только для защиты украинских подразделений во время штурма, эти препятствия стали основным средством ведения боя, разрушая, дезориентируя и напрямую нанося потери силам, которые с ними сталкиваются.

Сиротенко также заявил, что определяющей чертой этой оборонительной системы является интеграция беспилотных и дистанционных возможностей в инженерные операции. Украинские силы все больше полагаются на воздушные дроны и наземные роботы для создания и расширения полос заграждений, особенно посредством дистанционного минирования.

Это позволяет инженерам устанавливать мины как по переднему краю, так и вглубь оспариваемых территорий, не подвергая личный состав риску. Эти усилия координируются в режиме реального времени, что позволяет командирам контролировать создание препятствий, оценивать их эффект и вносить динамичные коррективы на основе условий на поле боя.

Украина также отошла от крупных укрепленных опорных пунктов, распространенных в советской доктрине. Вместо этого оборонительная сеть укомплектована многочисленными небольшими рассредоточенными подразделениями на позициях, спроектированных для выживаемости. Эти позиции намеренно сделаны малозаметными и оснащены защитой от дронов и высокоточных ударов, включая крытые взаимосвязанные траншеи и усиленные укрытия.

Некоторые из этих укрытий настолько хорошо укреплены, что российским войскам приходилось использовать противотанковые мины ТМ-62, чтобы пробить их двери. Кроме того, маршруты к этим позициям и от них защищены антидроновыми сетками, что позволяет безопасно снабжать подразделения и проводить ротацию. На некоторых участках эти защитные коридоры простираются до 100 км от линии фронта.

Российские штурмы этой украинской обороны

Учитывая их неудачи в Украине, легко забыть, что Россия по-прежнему обладает одной из крупнейших армий в мире с широким спектром передовых систем вооружения. Тем временем ее оборонно-промышленная база стала пионером во многих современных военных технологиях, включая дроны, средства радиоэлектронной борьбы и гиперзвуковое оружие.

С этим обширным арсеналом Россия способна применять многосторонний подход, пытаясь прорвать украинскую оборонительную сеть, заявляют журналисты.

Перед вводом сухопутных войск российские операции обычно начинаются с воздушных и огневых ударов с использованием комбинации крупных дронов, планирующих авиабомб, артиллерии и ракет для ослабления участков обороны и создания брешей для последующих сил. Украинская оборона интегрирует системы ПВО и дроны-перехватчики, чтобы ограничить эффективность этих ударов. Тем не менее, некоторое количество боеприпасов, особенно планирующие бомбы, все же прорываются.

Однако глубина украинской оборонительной системы затрудняет полное проникновение этих ударов. В то же время украинские защитники рассредоточены небольшими группами, что снижает их уязвимость. Даже после первоначального удара эти подразделения часто остаются боеспособными и могут запускать дроны или вызывать артиллерию против наступающих сил, пытающихся прорвать препятствия.

Во время этих обстрелов российские войска выдвигают операторов дронов вперед для запуска тактических FPV-дронов в поисках украинских солдат и техники. Хотя оборонительные позиции обеспечивают физическую защиту, украинские солдаты также оснащены системами противодействия беспилотникам, включая средства РЭБ и дробовики, что снижает эффективность этих атак.

После обстрела сухопутные войска начинают штурм, пытаясь использовать любые уязвимости, созданные ударами. Однако они быстро сталкиваются с глубокой и эшелонированной системой заграждений, предназначенной для замедления и направления их движения. Колючая проволока препятствует продвижению пехоты, в то время как «зубья дракона» и противотанковые рвы ограничивают технику.

Прорыв этих препятствий занимает время, особенно учитывая их глубину и плотность. Эта задержка позволяет украинским защитникам обнаружить попытку и отреагировать, обычно направляя дроны или артиллерию на точку прорыва.

Российские войска часто начинают несколько штурмов одновременно в попытке сокрушить украинскую оборону. Чтобы эти штурмы увенчались успехом, они должны быть синхронизированы и поддерживаться надежной связью. Украинская оборона включает системы радиоэлектронной борьбы, которые нарушают эту связь, усложняя координацию. Эти системы, как и средства подавления дронов, постоянно модернизируются для поддержания их эффективности.

Эволюция обороны Украины

По мере продолжения войны украинская оборона и российское наступление будут эволюционировать. Россия продолжит внедрять новые технологии в попытке получить тактическое преимущество на поле боя, как она это делала на протяжении всего конфликта.

Некоторые российские аналитики указали на рои дронов как на потенциальное средство прорыва оборонительных линий, что позволяет операторам на передовых позициях координировать сложные удары. Другие выделили возможное использование наземных роботов для выполнения задач по прорыву.

Эти технологии, вероятно, будут сочетаться с продолжающейся адаптацией тактики, поскольку Россия отходит от подходов советской эпохи, которые оказались менее эффективными на современном поле боя.

Тем временем украинские инженеры расширяют и углубляют свою оборонительную сеть с помощью дополнительных барьеров и полос заграждений, еще больше снижая проницаемость.

Сиротенко также отметил, что Украина разрабатывает беспилотные оборонительные позиции, способные обеспечивать противовоздушную оборону, поддерживать наблюдение за препятствиями и оказывать огневую поддержку прямой наводкой без постоянного присутствия человека. Ожидается, что эти системы поначалу будут управляться дистанционно, с растущей интеграцией ИИ для снижения когнитивной нагрузки на операторов.

Военные операции в целом отдают предпочтение обороне, особенно когда она так хорошо укреплена, как у Украины. В то же время сторона, которая может адаптировать свою тактику и эффективно использовать новые технологии, также получает явное преимущество на современном поле боя.

В настоящее время Украина обладает обоими этими преимуществами. Россия продолжит адаптироваться в попытке найти и использовать уязвимости, в то время как Украина продолжит совершенствовать свою оборонительную систему в ответ на эти меняющиеся условия.

