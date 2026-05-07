В Беларуси повысили стоимость проезда в поездах и электричках
- 7.05.2026, 12:15
Решение МАРТ вступает в силу 8 мая.
В Беларуси подорожает проезд в поездах. Соответствующее решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях выросли примерно на 27% в пределах:
одного тарифного пояса на 54 копейки — до 2,54 рубля;
двух тарифных поясов на 69 копеек — до 3,24 рубля (по одному направлению) и на 1,08 рубля — до 5,08 рубля (по двум направлениям);
трех тарифных поясов по двум направлениям на 1,23 рубля — до 5,78 рубля;
четырех тарифных поясов по двум направлениям на 1,38 рубля — до 6,48 рубля.
Тарифы на региональных линиях также увеличились:
экономкласса — на 11 копеек — до 52 копеек (за одну зону проезда) и на 1,1 копейки — до 5,2 копейки (за один километр проезда);
бизнес-класса (для пассажиров старше десяти лет) — в диапазоне 0,7−23,21 рубля — до 5,12−168,28 рубля (тарифы зависят от расстояния, а также типа подвижного состава и вагона).
Также пересмотрели тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на межрегиональных линиях эконом- и бизнес-класса, стоимость плацкарты и проездного документа, расценки на детские билеты и проездные всех типов, а также тарифы на перевозку багажа.
В последний раз стоимость проезда в этих поездах поднимали в июле 2025 года.