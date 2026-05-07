На Комаровку завезли белорусскую малину 1 7.05.2026, 12:55

Ценник оказался космическим.

На Комаровке появилась белорусская малина. Продают ее в маленьких лотках 120 г, и на то есть причина, пишет «Точка».

За одну упаковку предлагают отдать 20 рублей. В пересчете на килограмм получаются космические 166 рублей.

Смотрим на ценник и видим, что собрали малину в деревне Волмечка Дзержинского района.

Упакована она аккурат в День труда – первого мая. Храниться может всего 8 суток. Кто знает, может через пару дней ценник и скинут.

К слову, на рынке есть и испанская малина, которая стоит столько же, – 20 рублей за небольшой лоток.

