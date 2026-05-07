Без США Европа станет сильнее 1 Виктор Таран

7.05.2026, 13:39

Неожиданный эффект сокращения американского военного присутствия в Германии.

Сокращение американской армии в Германии может иметь неожиданное положительное последствие для обороноспособности Европы. Без американских «томагавков» европейцы вынуждены будут делать свои.

Теперь детали.

США сокращают свое военное присутствие в Германии и фактически сворачивают план размещения крылатых ракет Tomahawk cruise missile, который еще в 2024 году подавался как ключевой элемент сдерживания России. Поэтому Европа остается без быстрого решения в сегменте дальнобойных ударных систем.

К сожалению, европейские системы вроде Taurus KEPD 350 или Storm Shadow имеют значительно меньшую дальность и не перекрывают американский уровень.

Берлин сейчас смотрит на вариант перезапуска производства и развития Taurus Neo. Речь идет о новой версии с потенциальной дальностью до примерно 1000 км и современной электроникой. Но ключевая проблема во времени. Эта система ожидается не ранее 2030 года и не решает текущий дефицит возможностей.

Но тут возникает неожиданный эффект. Отсутствие американского «зонтичного» решения заставляет европейцев делать то, что они откладывали годами. Инвестировать в собственные дальнобойные системы, масштабировать производство и строить автономную оборонную архитектуру.

Парадокс ситуации в том, что ослабление американского присутствия может в среднесрочной перспективе усилить Европу из-за вынужденной стратегической зрелости. И вопрос уже не в том, появится ли европейский аналог Tomahawk. Вопрос в том, насколько быстро Европа сможет пройти этот путь без привычной опоры на США.

А Америка благодаря Трампу продолжает терять союзников и рынки вооружений.

Виктор Таран, Facebook

