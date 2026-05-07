Foreign Affairs: Кремль проигрывает в хаотичной международной среде 7.05.2026, 14:17

Путин переиграл сам себя.

Путин оказывается в неожиданной и во многом парадоксальной ситуации, глобальный порядок, против которого Россия выступала десятилетиями, начинает разрушаться — но это не усиливает Москву, а наоборот, ослабляет ее позиции, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

С момента окончания холодной войны Кремль последовательно оспаривал архитектуру международной безопасности, утверждая, что она обслуживает интересы США и Запада. Россия продвигала идею многополярного мира, в котором великие державы свободны от ограничений международных институтов и могут действовать исходя из силы и собственных интересов. В этой логике конфликты с НАТО, расширение влияния в постсоветском пространстве и противостояние в ООН выглядели как элементы одной стратегии.

Однако сегодня, как отмечает издание, эта стратегия сталкивается с неожиданным поворотом. Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе частично переняли элементы того подхода, который долгое время ассоциировался с российской внешней политикой: недоверие к международным организациям, выход из ряда структур, сокращение финансирования и ставка на прямое давление вместо многосторонних соглашений.

На первый взгляд это могло бы показаться выгодным для Москвы. Россия долгие годы критиковала «западный порядок» и стремилась к миру, где правила размыты, а сила важнее институтов. Но в действительности, подчеркивает анализ, именно наличие устойчивых институтов давало Кремлю инструменты влияния — прежде всего право вето в Совете Безопасности ООН и возможность блокировать решения Запада в многосторонних форматах.

Когда же сами США начинают ослаблять эти механизмы, Россия теряет привычную площадку, на которой могла одновременно участвовать в системе и саботировать ее изнутри. Вместо управляемого противостояния возникает более хаотичная международная среда, в которой влияние распределяется менее предсказуемо.

Дополнительную сложность создает и то, что США все чаще используют прямую военную силу против государств, которые Москва считает своими партнерами. Это демонстрирует новую реальность, в которой Вашингтон не только не связан прежними ограничениями, но и действует более агрессивно, чем раньше, конкурируя с Россией уже на ее собственном поле силы.

В результате Россия оказывается в положении, где прежняя стратегия «разрушения правил ради усиления влияния» перестает работать. Мир становится менее структурированным, но не более выгодным для Москвы. Напротив, ослабление международных институтов лишает Кремль инструментов, которые он годами использовал для компенсации собственной экономической и технологической ограниченности.

Путин хотел мира, в котором Россия действует без ограничений, а США остаются связанными правилами. Однако складывающаяся реальность выглядит иначе: правила размываются для всех, но преимущества перераспределяются не в пользу Москвы.

