США сняли с Украины ограничения на импорт вооружений 1 7.05.2026, 14:14

Новые правила открывают американский рынок для украинских оборонных компаний.

Проект поправок к правилам Министерства юстиции США об исключении Украины из списка стран, на которые распространяются ограничения на импорт вооружений, был обнародован в четверг. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Об этом информирует «Цензор.НЕТ» со ссылкой на заявление посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

Новые правила позволяют легальный импорт в США определенных категорий украинского оружия, боеприпасов и компонентов. Они также устраняют регуляторные барьеры для выхода украинских defense-tech компаний на американский рынок и согласовывают политику Госдепартамента и Минюста США в отношении Украины.

Американское федеральное агентство по контролю за оборотом оружия, взрывчатки, алкоголя и табака (ATF) будет рассматривать заявки на импорт из Украины индивидуально. После завершения публичного обсуждения, которое продлится до 6 июля 2026 года, Министерство юстиции примет окончательную версию правил.

Единственной страной, в отношении которой сохранятся ограничения на импорт оружия, станет Россия.

США сняли с Украины ограничения на импорт вооружений, - Стефанишина

Министерство юстиции США исключает Украину из списка государств, в отношении которых действовали ограничения на импорт оружия. Единственной страной в списке остается Россия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com