США сняли с Украины ограничения на импорт вооружений

США сняли с Украины ограничения на импорт вооружений1
- 7.05.2026, 14:14
Новые правила открывают американский рынок для украинских оборонных компаний.
Проект поправок к правилам Министерства юстиции США об исключении Украины из списка стран, на которые распространяются ограничения на импорт вооружений, был обнародован в четверг. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Об этом информирует «Цензор.НЕТ» со ссылкой на заявление посла Украины в США Ольги Стефанишиной.
Новые правила позволяют легальный импорт в США определенных категорий украинского оружия, боеприпасов и компонентов. Они также устраняют регуляторные барьеры для выхода украинских defense-tech компаний на американский рынок и согласовывают политику Госдепартамента и Минюста США в отношении Украины.
Американское федеральное агентство по контролю за оборотом оружия, взрывчатки, алкоголя и табака (ATF) будет рассматривать заявки на импорт из Украины индивидуально. После завершения публичного обсуждения, которое продлится до 6 июля 2026 года, Министерство юстиции примет окончательную версию правил.
Единственной страной, в отношении которой сохранятся ограничения на импорт оружия, станет Россия.
