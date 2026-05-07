7 мая 2026, четверг, 14:23
США сняли с Украины ограничения на импорт вооружений

  • 7.05.2026, 14:14
Новые правила открывают американский рынок для украинских оборонных компаний.

Проект поправок к правилам Министерства юстиции США об исключении Украины из списка стран, на которые распространяются ограничения на импорт вооружений, был обнародован в четверг. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Об этом информирует «Цензор.НЕТ» со ссылкой на заявление посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

Новые правила позволяют легальный импорт в США определенных категорий украинского оружия, боеприпасов и компонентов. Они также устраняют регуляторные барьеры для выхода украинских defense-tech компаний на американский рынок и согласовывают политику Госдепартамента и Минюста США в отношении Украины.

Американское федеральное агентство по контролю за оборотом оружия, взрывчатки, алкоголя и табака (ATF) будет рассматривать заявки на импорт из Украины индивидуально. После завершения публичного обсуждения, которое продлится до 6 июля 2026 года, Министерство юстиции примет окончательную версию правил.

Единственной страной, в отношении которой сохранятся ограничения на импорт оружия, станет Россия.

Министерство юстиции США исключает Украину из списка государств, в отношении которых действовали ограничения на импорт оружия. Единственной страной в списке остается Россия.

