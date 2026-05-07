Культовый «Форсаж» снова покажут в Каннах

Культовый «Форсаж» снова покажут в Каннах1
- 7.05.2026, 14:51
Вин Дизель и другие актеры примут участие в юбилейном показе фильма.
Фильм «Форсаж», вышедший в 2001 году и давший старт одной из самых успешных кинофраншиз в истории, будет показан на Каннском кинофестивале в честь своего 25-летия, пишет Varitey (перевод — сайт Charter97.org).
Специальный ночной показ состоится 13 мая. На мероприятии ожидаются Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, продюсер Нил Х. Мориц, а также Медоу Уокер — дочь покойного Пола Уокера, сыгравшего одну из ключевых ролей в серии.
Оригинальный фильм, снятый Робом Коэном, рассказывал о мире уличных гонок в Лос-Анджелесе и заложил основу будущей франшизы. Картина собрала звездный состав, включая Вина Дизеля в роли Доминика Торетто, Пола Уокера, Джордану Брюстер и Мишель Родригес.
За четверть века серия разрослась до 11 фильмов и заработала более 7 миллиардов долларов по всему миру, став самой прибыльной франшизой Universal Pictures. В разные годы к проекту присоединились Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Джон Сина, Шарлиз Терон и другие звезды.
Франшиза также породила спин-оффы, игры и анимационные проекты. Новый фильм под названием запланирован к выходу в 2028 году.