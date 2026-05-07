Австрийская художница устроила перфоманс на Венецианской биеннале 7.05.2026, 15:19

Ради спасения климата.

Известная австрийская художница Флорентина Хольцингер разделась, подвесила себя внутри огромного колокола и «звонила» в него собственным телом, пишет Free Press Journal.

Представленная в австрийском павильоне, ее иммерсивная инсталляция Seaworld Venice представляет будущее, где повышение уровня моря превратило исторический город в частично затопленный мир.

Акция должна была символизировать предупреждение человечеству о климатическом кризисе.

