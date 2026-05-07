Гиперкар Red Bull обещает обогнать болид Формулы 1 7.05.2026, 15:43

Фото: Red Bull Advanced Technologies

Модель мощностью 1200 лошадиных сил уже почти собрали.

Red Bull приближается к завершению разработки одного из самых экстремальных гиперкаров в истории — модели RB17, которая, по заявлениям создателей, способна быть быстрее болидов Формулы 1 на некоторых трассах, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Проект, созданный под руководством легендарного инженера Эдриана Ньюи, уже перешел в финальную стадию сборки. Всего будет выпущено 50 автомобилей, и все они уже распределены между покупателями.

RB17 оснащен гибридной силовой установкой: 4,5-литровым V10 двигателем Cosworth и электромотором. Совокупная мощность достигает 1200 лошадиных сил при массе около 900 килограммов, что делает его одним из самых легких и мощных гиперкаров в мире.

Автомобиль создается на базе Red Bull Advanced Technologies в Великобритании, рядом с инфраструктурой команды Формулы 1. Инженеры утверждают, что RB17 способен проходить круг трассы Спа примерно на секунду быстрее болида F1.

Стоимость каждого автомобиля оценивается примерно в $6,7 млн. Дополнительно возможен перевод в дорожную версию, который может обойтись еще более чем в $600 000.

Первые тесты начнутся в ближайшие недели, а официальная презентация ожидается весной следующего года.

