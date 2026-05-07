26 лет назад был похищен Юрий Захаренко 9 7.05.2026, 15:29

Юрий Захаренко

Экс-министр внутренних дел Беларуси исчез по дороге домой в Минске.

Один из лидеров оппозиции исчез по дороге домой, в районе улицы Могилевской в Минске. На тот момент ему было 47 лет, пишет телеграм-канал «Баста!».

Юрий Захаренко начинал свою карьеру следователем, возглавлял следственный отдел, до 1991 года был начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома. Затем — начальником Следственного управления, а после возглавлял Следственный комитет МВД Беларуси.

После избрания Лукашенко был назначен на должность министра внутренних дел. В одном из интервью Захаренко упомянул беседу с главой Совета безопасности Виктором Шейманом, который настаивал, что министр должен «выполнить любой приказ президента».

«Людей я расстреливать не буду, Конституцию нарушать не буду», — тогда ответил глава силового ведомства. В октябре 1995-го Лукашенко отправил Захаренко в отставку, а позднее бывший министр был понижен в звании до полковника милиции и уволен из МВД.

Вскоре после этого Юрий Захаренко перешел на сторону оппозиции. 7 мая 1999 года он позвонил домой, сказал жене: «Скоро приду, грей ужин», но домой так и не вернулся.

На фото – уличные акции движения «Зубр», которое первым стало требовать расследования убийств лидеров белорусской оппозиции и наказания причастных к этому людей из окружения Лукашенко.

