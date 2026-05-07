Россияне стали пить больше водки после повышения цен на алкоголь 2 7.05.2026, 15:35

В РФ это называют «режимом экономии».

Из-за подорожания алкоголя россияне начали переходить на более дешевые крепкие спиртные напитки — прежде всего на водку, пишет «Коммерсантъ» В апреле ее розничные продажи увеличились почти на 3%, до 5,97 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Также рост продемонстрировали ликеро-водочные изделия (+14%, до 1,59 млн дал) и коньяк (+2%, до 1,01 млн дал). За январь–апрель россияне купили 38,33 млн дал крепких спиртных напитков — на 3,6% больше год к году. Это свыше половины от совокупных продаж алкоголя, которые достигли 64 млн дал без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.

Директор Stellar Group Александр Гревцов отмечает, что россияне стали чаще выбирать водку из-за резкого подорожания алкоголя после повышения минимальных розничных цен (МРЦ) с начала 2026 года. Так, МРЦ на бутылку бренди объемом 0,5 литра подняли сразу на 28%, до 605 рублей, а коньяка и виски — на 16%, до 755 рублей. По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, хотя МРЦ на водку также увеличилась на 17%, до 409 рублей за пол-литра, она все еще стоит дешевле остальных крепких напитков, поэтому потребители переключаются именно на нее. Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин добавляет, что россияне делают выбор в пользу водки из-за перехода в режим экономии.

По данным РАТК, продажи тихого вина за первые четыре месяца года снизились почти на 2%, до 17,17 млн дал, а плодовой алкогольной продукции — сразу на 39,4%, до 613,3 тыс. дал. Производство алкоголя в России также сокращается. Выпуск спиртной продукции без учета пива, сидра и медовухи упал на 7,2%, до 43,2 млн дал. Участники рынка объясняют это нехваткой средств у производителей для покупки сырья и финансовыми проблемами региональных заводов.

