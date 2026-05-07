закрыть
7 мая 2026, четверг, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне стали пить больше водки после повышения цен на алкоголь

2
  • 7.05.2026, 15:35
Россияне стали пить больше водки после повышения цен на алкоголь

В РФ это называют «режимом экономии».

Из-за подорожания алкоголя россияне начали переходить на более дешевые крепкие спиртные напитки — прежде всего на водку, пишет «Коммерсантъ» В апреле ее розничные продажи увеличились почти на 3%, до 5,97 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Также рост продемонстрировали ликеро-водочные изделия (+14%, до 1,59 млн дал) и коньяк (+2%, до 1,01 млн дал). За январь–апрель россияне купили 38,33 млн дал крепких спиртных напитков — на 3,6% больше год к году. Это свыше половины от совокупных продаж алкоголя, которые достигли 64 млн дал без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.

Директор Stellar Group Александр Гревцов отмечает, что россияне стали чаще выбирать водку из-за резкого подорожания алкоголя после повышения минимальных розничных цен (МРЦ) с начала 2026 года. Так, МРЦ на бутылку бренди объемом 0,5 литра подняли сразу на 28%, до 605 рублей, а коньяка и виски — на 16%, до 755 рублей. По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, хотя МРЦ на водку также увеличилась на 17%, до 409 рублей за пол-литра, она все еще стоит дешевле остальных крепких напитков, поэтому потребители переключаются именно на нее. Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин добавляет, что россияне делают выбор в пользу водки из-за перехода в режим экономии.

По данным РАТК, продажи тихого вина за первые четыре месяца года снизились почти на 2%, до 17,17 млн дал, а плодовой алкогольной продукции — сразу на 39,4%, до 613,3 тыс. дал. Производство алкоголя в России также сокращается. Выпуск спиртной продукции без учета пива, сидра и медовухи упал на 7,2%, до 43,2 млн дал. Участники рынка объясняют это нехваткой средств у производителей для покупки сырья и финансовыми проблемами региональных заводов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин