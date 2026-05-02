Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью 2.05.2026, 16:20

ВСУ готовы защищаться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необычной активности на белорусско-украинской границе.

«Накануне наблюдалась довольно необычная активность на участках границы Украины и Беларуси — со стороны Беларуси. Мы внимательно фиксируем и контролируем все и, если понадобится, будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в какие-либо агрессивные действия против Украины», — сказал Зеленский.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что Беларусь может быть втянута в войну. Президент Украины принял решение ввести санкции против режима Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com