2 мая 2026, суббота, 16:33
Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью

  • 2.05.2026, 16:20
ВСУ готовы защищаться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необычной активности на белорусско-украинской границе.

«Накануне наблюдалась довольно необычная активность на участках границы Украины и Беларуси — со стороны Беларуси. Мы внимательно фиксируем и контролируем все и, если понадобится, будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в какие-либо агрессивные действия против Украины», — сказал Зеленский.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что Беларусь может быть втянута в войну. Президент Украины принял решение ввести санкции против режима Лукашенко.

