2 мая 2026, суббота, 18:10
Виртуальный роман обошелся белорусу в $28 тысяч

4
  • 2.05.2026, 16:48
  • 1,834
Раскрыта новая мошенническая схема.

Житель Беларуси потерял 28 тысяч долларов, пытаясь заработать на криптовалюте.

В милицию обратился мужчина, ставший жертвой мошеннической схемы в интернете. После знакомства с девушкой в сети он, по ее совету, начал инвестировать в криптоактивы.

Долгое время сайт, куда потерпевший переводил деньги, показывал стабильный доход. Однако при попытке вывести «заработанное» связь с администрацией платформы и самой девушкой прервалась. Общий ущерб составил 28 тысяч долларов. По данному факту проводится проверка.

