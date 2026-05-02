Виртуальный роман обошелся белорусу в $28 тысяч 4 2.05.2026, 16:48

Раскрыта новая мошенническая схема.

Житель Беларуси потерял 28 тысяч долларов, пытаясь заработать на криптовалюте.

В милицию обратился мужчина, ставший жертвой мошеннической схемы в интернете. После знакомства с девушкой в сети он, по ее совету, начал инвестировать в криптоактивы.

Долгое время сайт, куда потерпевший переводил деньги, показывал стабильный доход. Однако при попытке вывести «заработанное» связь с администрацией платформы и самой девушкой прервалась. Общий ущерб составил 28 тысяч долларов. По данному факту проводится проверка.

