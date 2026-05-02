Зеленский пригласил Фицо приехать в Киев
- 2.05.2026, 16:38
Встреча может пройти в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений, в укреплении которых заинтересованы оба государства.
Зеленский выразил признательность словацкому коллеге за поддержку евроинтеграции Украины и готовность Братиславы передать свой опыт вступления в ЕС.
Глава украинского государства официально пригласил Фицо посетить Киев и получил ответное приглашение нанести визит в Словакию.
«Наши команды поработают над графиком», — отметил Зеленский, добавив, что личная встреча политиков может состояться уже в ближайшее время.