2 мая 2026, суббота, 18:09
Зеленский пригласил Фицо приехать в Киев

  • 2.05.2026, 16:38
Встреча может пройти в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений, в укреплении которых заинтересованы оба государства.

Зеленский выразил признательность словацкому коллеге за поддержку евроинтеграции Украины и готовность Братиславы передать свой опыт вступления в ЕС.

Глава украинского государства официально пригласил Фицо посетить Киев и получил ответное приглашение нанести визит в Словакию.

«Наши команды поработают над графиком», — отметил Зеленский, добавив, что личная встреча политиков может состояться уже в ближайшее время.

