ГАИ массово останавливает водителей каршеринга 2.05.2026, 17:17

Проводится рейд.

Сотрудники отделов ГАИ Октябрьского и Ленинского РУВД вышли в рейды, чтобы проверить тех, кто пользуется арендованными автомобилями. Инспекторы следили за тем, как водители соблюдают скоростные ограничения, правила маневрирования и перестроения, реагируют ли на сигналы светофоров, а также оценивали их физическое состояние и наличие водительских удостоверений.

В ГАИ считают, что такие рейды повышают дисциплину на дорогах и безопасность людей.

В Государственной автоинспекции напоминают: даже если автомобиль взят в аренду, водитель несет полную ответственность за всё, что происходит на дороге.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com