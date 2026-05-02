2 мая 2026, суббота, 18:10
ГАИ массово останавливает водителей каршеринга

  • 2.05.2026, 17:17
Проводится рейд.

Сотрудники отделов ГАИ Октябрьского и Ленинского РУВД вышли в рейды, чтобы проверить тех, кто пользуется арендованными автомобилями. Инспекторы следили за тем, как водители соблюдают скоростные ограничения, правила маневрирования и перестроения, реагируют ли на сигналы светофоров, а также оценивали их физическое состояние и наличие водительских удостоверений.

В ГАИ считают, что такие рейды повышают дисциплину на дорогах и безопасность людей.

В Государственной автоинспекции напоминают: даже если автомобиль взят в аренду, водитель несет полную ответственность за всё, что происходит на дороге.

