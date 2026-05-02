2 мая 2026, суббота, 19:44
Плата за войну

  • Виталий Шапран
  • 2.05.2026, 18:18
Плата за войну

Худшее у покупателей гаджетов в РФ еще впереди.

На минувшей неделе Минпромоторг РФ наконец-то сделал, что обещал, и определил ставки технологического сбора, который будут платить россияне при покупке телефонов, бытовой техники и т.д.

Пока что установили тарифы на телефоны, при чем даже кнопочные. Хотя сбор не является высоким по сравнению с ценами, но Минпромторг пока только отрабатывает логистику.

Поэтому самое худшее у покупателей гаджетов в РФ еще впереди. Кроме того, что новый налог призван наполнять бюджет войны, он еще прямо касается производителей телефонов из КНР и Индии, импорт которых в РФ станет дороже. Напомню, что обе страны в РФ считают дружественными.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

