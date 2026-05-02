Жители Самарской области призвали Путина «прятаться в подвале» 3 2.05.2026, 19:17

1,392

Жесткое обращение к кремлевскому правителю.

В Сети опубликовано видеообращение нескольких жительниц Самарской области РФ, которые записали жесткое обращение к Путину, рассказав о регулярных обстрелах и отсутствии укрытий в регионе. Так, одна из участниц обращения призывает Путина «самому прятаться в подвале».

«У меня вопрос к нашему главнокомандующему господину Путину: скажите, это нормально, вы когда туда (в Украину — ред.) шли, вы думали, а как население будет укрываться, где оно будет укрываться? Зачем вы нас в подвалы суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев (губернатор Самарской области — ред.) пусть идет в подвал, в обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь», — заявила обращающаяся.

Другая женщина отмечает, что власти РФ переложили всю ответственность на население.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com