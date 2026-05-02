2 мая 2026, суббота, 19:44
Жители Самарской области призвали Путина «прятаться в подвале»

  2.05.2026, 19:17
Жители Самарской области призвали Путина «прятаться в подвале»

Жесткое обращение к кремлевскому правителю.

В Сети опубликовано видеообращение нескольких жительниц Самарской области РФ, которые записали жесткое обращение к Путину, рассказав о регулярных обстрелах и отсутствии укрытий в регионе. Так, одна из участниц обращения призывает Путина «самому прятаться в подвале».

«У меня вопрос к нашему главнокомандующему господину Путину: скажите, это нормально, вы когда туда (в Украину — ред.) шли, вы думали, а как население будет укрываться, где оно будет укрываться? Зачем вы нас в подвалы суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев (губернатор Самарской области — ред.) пусть идет в подвал, в обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь», — заявила обращающаяся.

Другая женщина отмечает, что власти РФ переложили всю ответственность на население.

